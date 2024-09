Премьера фильма запланирована на 6 июня 2025 года.

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер остросюжетного боевика "Балерина" (From the World of John Wick: Ballerina), события которого будут происходить между третьей и четвертой частями хитовой франшизы с Киану Ривзом в главной роли.

В центре сюжета фильма – наемная убийца и по совместительству профессиональная балерина Ив Макарро, которая хочет отомстить людям, убившим ее семью. Судя по трейлеру, зрителям покажут как процесс подготовки будущей киллерши, так и ее охоту на врагов в будущем.

Ранее этот персонаж уже появлялся в третьей части "Джона Уика" в образе юной балерины, которая тогда тренировалась, чтобы стать убийцей.

Главную роль в фильме сыграла кубино-испанская актриса Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать", "Блондинка").

Кроме того, из ролика стало известно, что в "Балерине" к роли "лучшего наемного убийцы вселенной" Джона Уика вернется Киану Ривз, правда, неизвестно, насколько большой она будет.

Также в новом фильме можно будет увидеть еще нескольких персонажей, которые появлялись в предыдущих частях франшизы: владельца отеля для киллеров "Континенталь" Уинстона Скотта (Иен Макшейн) и консьержа отеля Харона (последняя роль умершего в 2023 году Лэнса Реддика).

Среди новых актеров в касте – Шэрон Данкен-Брюстер ("Дюна", "Энола Холмс 2"), сыгравшая наставницу главной героини, и Гэбриэл Бирн ("Мертвец", "Человек в железной маске", "Нападение на 13-й участок"), которому досталась роль главного антагониста по имени Канцлер, а также Норман Ридус (сериал "Ходячие мертвецы") и Дэвид Кастаньеда (сериал "Академия Амбрелла"), о персонажах которых пока деталей почти нет.

Снял фильм американец Лен Уайзман, наиболее известный по работе над франшизой "Другой мир", тогда как за сценарий отвечал Шей Хаттон, ранее работавший над фильмами "Джон Уик 3" и "Армия мертвецов".

Премьера фильма запланирована на 6 июня 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: