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Ольга Робейко
Ана де Армас шикарно сыграла в фильме / Кадр из фильма "Блондинка"

"Блондинка" от Netflix - порно, красота и сумасшествие: обзор на фильм о жизни Мэрилин Монро

17:31, 04.10.2022
5 мин. 840

Фильм "Блондинка" (2022) – не первая экранизация одноименного романа Джойс Кэрол Оутс. Если вы рассчитываете увидеть точно описывающую жизнь Мэрилин Монро картину, спешим вас разочаровать. Здесь достоверные факты из биографии легендарной актрисы тесно переплелись с выдуманными историями, фантазиями режиссера Эндрю Доминика.

Ее жизнь окутана тайнами, ею восхищались, ее хотели, искренне ненавидели. Все это о соблазнительной актрисе Мэрилин Монро, роковой блондинке, оставшейся в душе все той же маленькой и беззащитной Нормой Джин. И вот в 2022 году вышел фильм о знаменитости. Лента от Netflix не претендует на 100%-ную правдивость и биографичность, но она показала нечто большее.

УНИАН расскажет, как кубино-испанской актрисе Ане де Армас удалось показать зрителю совсем другую Мэрилин, как фильм "Блондинка" вызвал неоднозначные отзывы кинокритиков и почему картина подарит вам истинное эстетическое наслаждение.

Мэрилин Монро в исполнении Аны де Армас: оцениваем актерскую игру

Что стопроцентно в фильме "Блондинка" не вызывает вопросов, так это безупречная актерская игра главной героини Аны де Армас. Она не только внешне очень напоминает Монро, но и играет фантастически, показывая нам всю глубину трагедии мировой знаменитости. Армас прекрасно справилась с задачей режиссера - показать не только внешнюю красоту вожделенной блондинки, но и ее тайную сторону. 

Порой зрителю кажется, что он смотрит перформанс в исполнении Аны. Она на публике - беззаботная, легкая и мегасексуальная. А наедине с собой - глубоко несчастный человек. И, как говорится, все наши проблемы - родом из детства. Это и постарался показать нам Эндрю Доминик. Он делает жирный акцент на этом: мать маленькой Нормы Джин бросил ее возлюбленный, едва узнав, что та беременна. Эта травма сделает сначала сумасшедшей маму Нормы, а затем и "обвешает" комплексами саму девочку. В каждом своем партнере она будет искать уже во взрослой жизни "папочку". Недолюбленная, она на всю свою жизнь таковой и останется. 

Кадр из фильма "Блондинка"

Она - фантастическая актриса, обожаемая многими мужчинами, роковая соблазнительница. И она - самый одинокий в мире человек. Понять ее проблемы не в силах ни один из ее избранников. Даже больше - каждый из них лишь усугубляет их. Их не интересует талант Мэрилин, для них она - блондинка-глупышка, красивая игрушка. 

Может показаться странным выбор момента, но, кажется, самой убедительной актриса Ана де Армас была в эпизоде с оральным сексом с тодашним президентом США Джоном Кеннеди. Она, такая красивая, не понимает, как это все может происходить в ее жизни, в жизни Нормы Джин. "Это очередная роль?" - задает сама себе вопрос Мэрилин. Актриса живет в сумасшедшей смешанной реальности, в которой сама не никак не может разобраться. 

Фильм "Блондинка" (2022): режиссерские приемы, цепляющие зрителя

Порой зрителю кажется, что он сам сходит с ума вслед за главной героиней ленты "Блондинка". А все - благодаря режиссерским приемам в фильме.

В картине очень много крупных планов Мэрилин Монро, порой кажется, что Эндрю Доминик пытается попасть в саму черепушку актрисы и зазывает туда зрителя. Еще бы, ведь этого хотела и сама знаменитость в моменты, когда каждый мужчина норовил лишь взглянуть под ее платье. Иногда кажется, что мы читаем мысли несчастной Нормы Джин - маленькой, беззащитной, брошенной.

Интересным кажется и момент с игрой цветом: создатели постоянно перепрыгивают с цветного изображения на монохромное и наоборот. Это создает ощущение иногда - полного счастья, наполняющего героиню "Блондинки", но чаще всего - бесконечной пропасти в ее душе. Вот она - черно-белая Мэрилин Монро, такая красивая и столь же несчастная.

Грешат создатели "Блондинки" и визуальным искажением - в фильме картинка часто теряет резкость, многие эпизоды в расфокусе. Как, собственно, и вся жизнь Мэрилин. Этот прием, когда картинка теряет резкость, помогает зрителю ощутить острее переживания актрисы, ее боль. 

Кадр из фильма "Блондинка"

Есть в киноработе и странные монтажные решения, когда звездное небо превращается в сперматозоиды, а кровать во время занятия любовью – в водопад.

Невозможно не отметить прекрасное музыкальное сопровождение, оно - в точку в этой ленте. 

И, конечно, не оставим без внимания тот момент, что Голливуд не раз называли местом разбившихся надежд и мечтаний. Так и в байопике "Блондинка": чувство неполноценности Мэрилин находит выход здесь, в Голливуде. Он и станет началом ее конца...

Стоит ли смотреть фильм "Блондинка" (2022)

Да, недаром режиссерская работа Эндрю Доминика получила весьма неоднозначные отзывы кинокритиков. Ведь в его проекции Мэрилин - просто красивая кукла в руках продюсеров, в руках ее мужчин. Иногда в ленте кажется, что она - просто объект сексуальной эксплуатации, без собственного мнения, стремлений, желаний. А порой ловишь себя на мысли, что перед тобой - лишь женщина-пазл, причем очень сложный. И собрать его после просмотра "Блондинки" под силу не каждому!

Кадр из фильма "Блондинка"

Скажем так, лента - на любителя. Если вы готовы три часа смотреть на метания и страдания главной героини, пытаясь найти корни ее трагедии, тогда welcome. Если вы любитель биографических фильмов - проходите мимо, здесь очень много режиссерских фантазий, что вас однозначно огорчит. 

Но всем, бессомненно, понравится операторская работа в "Блондинке", визуальное и музыкальное сопровождение. И, конечно, вас очарует Ана де Армас!

Ольга Робейко

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