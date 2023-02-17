Фильм "Джон Уик 4" выйдет в кинотеатрах 24 марта 2023 года.

Киностудия Lionsgate Movies представила финальный трейлер неонуарного экшн-триллера "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4) с Киану Ривзом в главной роли.

События фильма будут разворачиваться после завершения третьей части, в финале которой Джон Уик находит пристанище у короля подземной мафии. Вместе они решают бросить вызов Высокому столу – организации из 12 влиятельных мафиозных кланов, которая заправляет всем во вселенной Джона Уика. Действие фильма будут разворачиваться в нескольких странах: США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.

В новой части к своим ролям вернутся Киану Ривз (Джон Уик), Лоуренс Фишберн (Голубиній король), Йен Макшейн (Уинстон Скотт) и Лэнс Реддик (Харон).

Среди новичков франшизы – Билл Скарсгард ("Оно", "Дьявол всегда здесь", "Хемлок Гроув"), Донни Йен ("Мулан", "Герой"), Хироюки Санада ("Последний самурай", "Скоростной поезд"), Наталия Тена ("Игра престолов", франшиза "Гарри Поттер"), Скотт Эдкинс ("Дневная смена", "Люди Х: Росомаха") и популярная певица Рина Саваяма, для которой эта роль станет дебютом в кино.

Режиссером фильма вновь выступит Чад Стахелски, снявший предыдущие три части.

Премьера фильма запланирована на 24 марта 2023 года.

Франшиза "Джон Уик" – что известно

Медиафраншиза "Джон Уик" была создана американским сценаристом Дереком Колстадом и продюсером Бэзилом Иваником. Снял все имеющиеся на данный момент фильмы бывший каскадер Чад Стахелски, для которого первый "Джон Уик" стал режиссерским дебютом. Все фильмы отличаются впечатляющими сценами драк и погонь, неонуарной атмосферой и модным саундтреком.

В центре сюжета франшизы – бывший высококлассный наемный убийца Джон Уик, который бросает вызов могущественной преступной организации Высокий стол, на которую он когда-то работал.

Первый фильм франшизы вышел в 2014 году, второй – в 2017 году, а третий – в 2019 году. При этом Киану Ривз заявлял, что готов работать над франшизой до тех пор, пока она будет успешной, а потому не исключает появление пятой части.

Весной 2022 года стало известно, что фильм будет иметь спин-офф под названием "Балерина" с Аной де Армас ("Достать ножи", "Серый человек", "Блондинка") в главной роли. В центре сюжета окажется балерина-киллер, охотящаяся на других наемных убийц, которых она обвиняет в убийстве своей семьи. Впервые этот персонаж был представлен в фильме "Джон Уик 3" в исполнении профессиональной танцовщицы Юнити Фелан.

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