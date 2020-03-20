"F*ck corona": Потап записал песню о карантине из-за коронавируса (видео)
15:27, 20 марта 2020Кино и музыка
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Видео на песню было записано в пустом зале дворца "Украина".
Потап выпустил песню "Карантин" / УНИАН
Популярный украинский рэпер Потап выпустил песню "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Видео на песню было записано в пустом зале дворца "Украина".
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Премьера сингла состоялась в пятницу, 20 марта, на YouTube-канале музыканта.
"Это мой способ сказать всем вам, что все будет хорошо", - прокомментировал выход трека Потап.
"Когда-нибудь закончится карантин, и мы с тобой малая еще повисим. Пожмем друг другу руки мы с друзьями в баре, и улетим на выходные мы в Италию", - поет он. В конце рэпер произносит: "F*ck corona".
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