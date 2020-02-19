В Берлине пройшлая премьера фильма Сенцова и Сеитаблаева "Номера"

Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается 20 февраля.

В Берлине состоялась премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе украинского режиссера Олега Сенцова. Над лентой, дистанционно, работал сам Сенцов и его коллега Ахтем Сеитаблаев.

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Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается 20 февраля. Организаторы фестиваля отметили, что фильм «был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума», передает радио Свобода.

Лента основана на одноименной пьесе Сенцова, написанной в 2011 году. На устаревшем стадионе 10 биатлонистов под наблюдением двух судей существуют, повинуясь древним правилам, записанным в большом фолианте, который никто из них не читал. У каждого есть свой номер, и все поклоняются божеству, которое зовут Ноль. Мало-помалу обостряются противоречия, назревает бунт, и номера перестают подчиняться правилам. Последствия непредсказуемы. «Это универсальная история, и за 10 лет она не потеряла актуальности. Это не история про Россию, это про любое общество. Все революции похожи друг на друга», –сказал Сенцов.

«В этом фильме мы размышляем о чести, о достоинстве, о мечтах, о трусости и храбрости. Я был в конце февраля 2014 года в Крыму во время оккупации нашей с Олегом родины, и помню свой страх. Олег показал мне, что значит не бояться», – сказал Ахтем Сеитаблаев.

Олег Сенцов рассказал после премьеры, как он в течение года в письмах из заключения давал инструкции съемочной группе. Фильм он увидел уже после возвращения в Украину.

Премьера в берлинском театре была запланирована еще до освобождения украинского режиссера из российского заключения. Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев напомнили зрителям, что в России и на Донбассе остаются около ста политических заключенных. «У нас общая беда, и зовут ее Путин», – сказал Олег Сенцов.

Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.

Картина является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры и Польского института кино.