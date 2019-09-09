В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира

Президент киноакадемии напомнил, что бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский выразил надежду, что освобожденный пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов получит Нобелевскую премию мира

Об этом говорится в заявлении киноакадемии, пишет Еспресо.TV.

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"От имени Польской киноакадемии я хотел бы поблагодарить киносообществе во всем мире и всем людям доброй воли, которые не перестали мирно бороться за его освобождение. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш Мир", - отметил Яблонский

Президент киноакадемии напомнил, что бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Ну-ка давайте приложим все усилия, чтобы ее предоставили Олегу!", - добавил он.

Напомним, что Сенцова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".