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В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира

11:24, 09 сентября 2019
Кино и музыка
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Олег Сенцов / фото REUTERS

Президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский выразил надежду, что освобожденный пленник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов получит Нобелевскую премию мира

Об этом говорится в заявлении киноакадемии, пишет Еспресо.TV.

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"От имени Польской киноакадемии я хотел бы поблагодарить киносообществе во всем мире и всем людям доброй воли, которые не перестали мирно бороться за его освобождение. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш Мир", - отметил Яблонский

Президент киноакадемии напомнил, что бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Ну-ка давайте приложим все усилия, чтобы ее предоставили Олегу!", - добавил он.

Напомним, что Сенцова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

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Теги: #Олег Сенцов#Нобелевская премия мира