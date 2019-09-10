Сенцов похвалил «Племя» Слабошпицкого, а Кольченко планирует посмотреть новый фильм Тарантино

Также режиссер отметил фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского.

Освобожденный политзаключенный Александр Кольченко поделился, что хотел бы посмотреть новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Об этом он сказал на совместной с освобожденным украинским режиссером Олегом Сенцовим пресс-конференции в Киеве, пишет Громадське.

В то же время режиссер Олег Сенцов отметил, что за 5 лет заключения у него было очень мало возможностей посмотреть кино.

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«Я видел за это время 4 хорошие фильмы. В ФСБ-шной тюрьме был телевизор и ночью, хоть и запрещалось, я включил телеканал ТНТ и там была неплохая программа, где показывали артхаусные фильмы в час ночи. Я буквально случайно включил и с первого кадра понял, что это «Племя» Слабошпицкого. Это было очень круто. Я с тех пор не видел ни одного украинского фильма, возможно есть лучшие. Но это один из лучших фильмов за последнее десятилетие», — рассказал Сенцов.

Также режиссер отметил фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных, из российского плена вернулись 35 украинских. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.