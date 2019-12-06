Билли Айлиш выпустила клип на песню "xanny" - в нем о лицо певицы тушат окурки (видео)
10:02, 06 декабря 2019Кино и музыка
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В клипе, режиссером которого выступила сама певица, о ее лицо тушат окурки.
Билли Айлиш ыпустила клип на песню «xanny» / apple.com
Певица Билли Айлиш, чей клип попал в список самых просматриваемых видео на YouTube в Украине и мире, выпустила клип на песню «xanny» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?».
В клипе, режиссером которого выступила сама певица, о ее лицо тушат окурки.
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