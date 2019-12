Билли Айлиш выпустила клип на песню "xanny" - в нем о лицо певицы тушат окурки (видео)

В клипе, режиссером которого выступила сама певица, о ее лицо тушат окурки.

Певица Билли Айлиш, чей клип попал в список самых просматриваемых видео на YouTube в Украине и мире, выпустила клип на песню «xanny» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?».

Как сообщал УНИАН, компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2019 - самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.