Порнозвезда рассказала о самой сложной сцене в своей карьере

Из-за технических трудностей актрисе пришлось сняться во множестве дублей сцены под водой.

Порноактриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене, в которой ей приходилось сниматься.

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По словам звезды порно, она едва не потеряла сознание во время съемок в бассейне. Об этом она написала на портале Reddit.

Она снималась для компании Brazzers, ей пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Кроме того, на ней было тяжелое платье.

"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", - призналась актриса.

Ранее были названы победители главной порнопремии - Pornhub Awards 2019. Впервые ее вручили в 2018 году.