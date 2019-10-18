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Порнозвезда рассказала о самой сложной сцене в своей карьере

13:37, 18 октября 2019
Кино и музыка
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Актриса думала, что потеряет сознание / instagram.com/jessa.rhodes.official

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По словам звезды порно, она едва не потеряла сознание во время съемок в бассейне. Об этом она написала на портале Reddit.

Она снималась для компании Brazzers, ей пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Кроме того, на ней было тяжелое платье.

"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", - призналась актриса.

Ранее были названы победители главной порнопремии - Pornhub Awards 2019. Впервые ее вручили в 2018 году. 

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Теги: #актриса#порно