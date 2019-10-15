Pornhub Awards 2019: названы лучшие в порно (фото)

Также вручили награды за лучший "большой член" и "большие сиськи".

Названы победители главной порнопремии - Pornhub Awards 2019. Впервые ее вручили в 2018 году.

Полный список лауреатов 2019-го опубликован на сайте. Так, самой популярной порноактрисой была признана 23-летняя американка Лана Роудс.

Самым популярным порноактером стал 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

При этом в отдельных номинациях только женщины выбрали лучшую порноактрису и порноактера. В результате победителями оказались Абелла Дейнджер и Джонни Синс.

Победителем в категории "Лучший большой член" стал Рокко Сиффреди.

Статуэтку за лучшие "большие сиськи" получила Анжела Уайт.

Напомним, в 2018 году режиссером церемонии награждения премии Pornhub Awards был рэпер Канье Уэст. Там он представил клип на совместный с Lil Pump трек I Love It.