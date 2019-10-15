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Pornhub Awards 2019: названы лучшие в порно (фото)

13:04, 15 октября 2019
Кино и музыка
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Pornhub выбрал лучших актеров / фото Shutterstock

Полный список лауреатов 2019-го опубликован на сайте. Так, самой популярной порноактрисой была признана 23-летняя американка Лана Роудс.

Лана Роудс

Самым популярным порноактером стал 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

Джорди Эль-Ниньо Полла

При этом в отдельных номинациях только женщины выбрали лучшую порноактрису и порноактера. В результате победителями оказались Абелла Дейнджер и Джонни Синс. 

Джонни Синс

Победителем в категории "Лучший большой член" стал Рокко Сиффреди.

Рокко Сиффреди

Статуэтку за лучшие "большие сиськи" получила Анжела Уайт.

Анжела Уайт

Напомним, в 2018 году режиссером церемонии награждения премии Pornhub Awards был рэпер Канье Уэст. Там он представил клип на совместный с Lil Pump трек I Love It. 

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Теги: #PornHub#порно