Пикантное варенье из кабачков: рецепты ароматной заготовки на зиму
Варенье из кабачков – очень необычный, особый десерт.
Классическим вариантом считается кабачковое варенье с лимоном. Однако возможны и другие комбинации, например, с апельсином, грушами, орехами или изюмом.
Варенье из кабачков
- Кабачки - 1 кг
- Сахар - 400-800 г
- Лимон - 2 шт.
Кабачки вымыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину с семенами. Нарезать их кубиками. Засыпать кусочки сахарным песком и дать постоять 10 часов.
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Как только истечет указанное время, довести кабачки до кипения на медленном огне, варить 10 минут, затем отставить на 5 часов.
Повторить процесс еще дважды. Во время последней варки добавить лимоны, размолотые в блендере или пропущенные через мясорубку, с небольшим количеством сахара. Варить нужно до оптимального загущения сока, чтобы образовалась устойчивая капля на блюдечке.
Варенье из кабачков и апельсинов
- Кабачок - 300 г
- Апельсин - 0,5 шт.
- Сахар - 200 г
- Вода - 50 г
Кабачок очистить от кожуры и семян, нарезать кубиком. Апельсин с кожурой нарезать небольшими кусочками.
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Выложить кабачки в кастрюльку, влить воду и всыпать сахар. Довести до кипения и варить 15 минут. Когда они станут мягкими и прозрачными, добавить апельсин. Далее на медленном огне варить еще 15-20 минут.
Еще горячим разлить варенье в простерилизованные банки и закатать крышками.
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