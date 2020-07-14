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Пикантное варенье из кабачков: рецепты ароматной заготовки на зиму

13:20, 14 июля 2020
Праздники
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Вкусное варенье из кабачков - рецепт / фото appetito.com.ua

Классическим вариантом считается кабачковое варенье с лимоном. Однако возможны и другие комбинации, например, с апельсином, грушами, орехами или изюмом.

Варенье из кабачков

  • Кабачки - 1 кг
  • Сахар - 400-800 г
  • Лимон - 2 шт.

Кабачки вымыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину с семенами. Нарезать их кубиками. Засыпать кусочки сахарным песком и дать постоять 10 часов.

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Как только истечет указанное время, довести кабачки до кипения на медленном огне, варить 10 минут, затем отставить на 5 часов.

Повторить процесс еще дважды. Во время последней варки добавить лимоны, размолотые в блендере или пропущенные через мясорубку, с небольшим количеством сахара. Варить нужно до оптимального загущения сока, чтобы образовалась устойчивая капля на блюдечке.

Варенье из кабачков и апельсинов

  • Кабачок - 300 г
  • Апельсин - 0,5 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Вода - 50 г

Кабачок очистить от кожуры и семян, нарезать кубиком. Апельсин с кожурой нарезать небольшими кусочками.

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Выложить кабачки в кастрюльку, влить воду и всыпать сахар. Довести до кипения и варить 15 минут. Когда они станут мягкими и прозрачными, добавить апельсин. Далее на медленном огне варить еще 15-20 минут.

Еще горячим разлить варенье в простерилизованные банки и закатать крышками.

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