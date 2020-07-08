Ресторатор Либкин показал, как готовить классические одесские закуски (видео)

Помогал Савве Либкину в приготовлении закусок предприниматель Петр Обухов.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин показал и рассказал, как готовить классические одесские закуски: бутерброды с говяжьим языком, бутерброды с печёным перцем и овечьей брынзой и, конечно, бутерброды с тюлечкой и маринованным луком. Помогал ему в приготовлении закусок предприниматель Петр Обухов.

Во время эфира они искали девушку Бонду и обсуждали, когда в космос отправят тюлечку. Мастер-класс проходил в одесском ресторане «Дача».

Рецепт

Бутерброд с отварным телячьим языком

150 г бородинского хлеба

70 г отварного говяжьего языка

50г сливочного масла

30 г дижонской горчицы

30 г сливок

50 г огурца

соль, перец, оливковое масло по вкусу

Язык отвариваем с добавлением моркови, корня петрушки и сельдерея, соли и перца.

Очищаем отварной язык от оболочки и даем остыть в бульоне.

Смешиваем сливочное масло с горчицей, сливками и солью.

Бородинский хлеб очищаем от семян кориандра при помощи ножа, нарезаем в длину на кусочки, толщиной 0,7 см.

Подсушиваем на гриле до состояния гренки (корка должна быть хрустящей).

Смазываем горчично-сливочным соусом гренку по всей поверхности, выкладываем нарезанные на слайсере кусочки языка.

Берем огурец, нарезаем кусочками.

На подготовленный хлеб выкладываем слайсы языка и огурца поочередно, подворачивая каждый слайс так, чтобы бутерброд выглядел объемным.

Выкладываем сверху вяленные томаты произвольно, нарезанные полосками.

Украшаем листиками петрушки, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем свежемолотым черным перцем и солью.

Бутерброд с тюлькой

30 гр сливочного масла

100 гр красного лука

100 гр малосольной тюльки

150 г бородинского хлеба

30 г уксуса

10 г сахара

Укроп, зеленый лук, соль, перец, масло растительное, масло оливковое

Лук, нарезанный кольцами, без сердцевины заливаем кипятком, оставляем на 1-2 минуты.

Затем откидываем на дуршлаг, добавляем ингредиенты маринада: соль, сахар, уксус, растительное масло и маринуем в течение 15 минут.

Бородинский хлеб очистить от семян кориандра при помощи ножа, нарезать поперек на кусочки, толщиной 0,7 см.

Подсушиваем на гриле до состояния гренки (корка должна быть хрустящей).

Намазываем сливочное масло, выкладываем на него кольца красного маринованного лука в произвольном порядке, равномерно по всей поверхности хлеба и половину лука зеленого, нарезанного перьями, толщиной 3 мм.

У тюльки срезаем ножницами хвост. Выкладываем внахлест тюльку, внутренней частью вниз. Лук должен выступать из-под слоя тюльки.

Половиной остального зеленого лука посыпаем сверху тюльку, рвем укроп небольшими веточками, так же посыпаем тюльку хаотично, посыпаем перцем, и сбрызгиваем несколькими каплями оливкового масла.

Бутерброд с печеным перцем и брынзой

100 г овечьей твердой брынзы

100 г белого багета

40 г запеченных и очищенных помидор

40 г запеченного и очищенного болгарского перца

50 г сливок

кинза, реган, перец, соль, оливковое масло

Натираем на терку овечью твердую брынзу (молодую, выдержанную 3-4 месяца), добавить сливки 18%, растираем до получения однородной кашеобразной массы.

Багет белый разрезаем вдоль, толщиной 0,8 мм.

Подсушиваем на гриле до состояния гренки (корка должна быть хрустящей). Наносим на тост пасту из брынзы. На пасту горкой выкладываем подготовленную смесь помидоров, печеного перца и рваного регана.

Сверху украшаем ломтиками брынзы и листиками кинзы. Сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем свежемолотым черным перцем и морской солью.

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