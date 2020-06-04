Нежные и воздушные ленивые вареники из творога: как приготовить невероятное блюдо
Ленивые вареники – одно из самых простых блюд, но очень вкусное.
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В целом ленивые вареники представляют собой кусочки теста с большим содержанием сыра, которые быстро отвариваются в кипящей воде. Подаются они обычно со сметаной, но возможны и другие варианты. В частности, особенно понравятся детям, и взрослым, возможно, тоже, идея полить блюдо сгущенным молоком, вареньем, медом или каким-либо топингом.
К тому же готовить домашние ленивые вареники из творога очень просто и быстро. Вкусные сырные "шайбочки" – это замечательный, здоровый, а главное, вкусный завтрак.
Ленивые вареники из творога
- Творог – 500 г
- Мука – 1-1,5 ст.
- Яйца – 1-2 шт.
- Сахар (по желанию) – 2-3 ст. л.
- Масло сливочное – 3 ст. л.
- Сметана – по вкусу
- Соль – 1 щепотка
Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить яйца, сахар (по желанию), растопленное сливочное масло и соль, все хорошо перемешать.
Всыпать просеянную муку и замесить творожное тесто.
Поставить кастрюлю с водой на огонь.
Творожное тесто выложить на посыпанный мукой стол и разрезать на 2 равные части. Каждую часть скатать в форме тонкой колбаски, слегка приплюснуть, разрезать на небольшие кусочки. На каждый кусочек можно нанести бороздки с помощью вилки, аккуратно придавливая ее к поверхности теста.
Ленивые вареники опустить в подсоленный кипяток и варить, пока они не всплывут на поверхность. Готовые вареники выложить шумовкой на тарелку и полить растопленным сливочным маслом. Подают ленивые вареники обычно со сметаной.
Ленивые вареники с творогом и бананом
- Творог – 300 г
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Банан – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Ванилин – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Сметана для подачи
Творог поместить в большую тарелку и помять его вилкой. Добавить яйца, соль, сахар, ваниль и перемешать.
Банан очистить от кожуры. Вилкой помять его, чтобы банан стал похож на пюре.
Добавить банановое пюре к творогу. Затем всыпать муку и все перемешать. Творог должен иметь плотную консистенцию.
Взять дощечку и посыпать ее мукой, чтобы к ее поверхности ничего не прилипало. Выложить на нее творожное тесто и сформировать из него колбаску толщиной примерно в 2 пальца. Нарезать ее вдоль на кусочки размером 1,5-2 см.
Кастрюлю с подсоленной водой поставить на огонь и дать закипеть. Положить в кипящую воду вареники и варить их до готовности.
Как только вареники начнут плавать на поверхности воды, это значит, что они готовы и нужно их извлекать. Обычно время приготовления вареников составляет около 3 минут.
Достать вареники шумовкой из кастрюли, давая стечь лишней жидкости и выложить на тарелку. Можно подавать такие вареники со сметаной. Также ленивые вареники с бананом хорошо подойдут в сочетании с любым фруктовым соусом или со сливками.
Творожные ленивые вареники с кукурузной мукой
- Творог – 180 г
- Яйца – 1-2 шт.
- Кукурузная мука – 30-50 г
- Вода – примерно 1 л
- Соль – по вкусу
Сначала нужно поставить кипятить воду в кастрюльке.
Вбить в миску яйца. Добавить творог, и размешать смесь до однородности. Всыпать муку и замесить нежное тесто. Слепить из него небольшие шарики, положить их на тарелку.
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Когда вода закипит, подсолить ее немного и бросить шарики в кипящую воду. Аккуратно перемешать их ложкой, чтобы не прилипли ко дну кастрюли. Огонь не убавлять и ждать, когда вареники всплывут. После этого варить их примерно 2-3 минуты, а затем с помощью шумовки достать вареники на блюдо.
Готовые вареники можно полить сметаной, или сгущенным молоком, шоколадным, карамельным топпингом, вишневым, клубничным или любым другим вареньем по своему вкусу.
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