Нежные и воздушные ленивые вареники из творога: как приготовить невероятное блюдо

Вкусные творожные "шайбочки" будут прекрасным блюдом на завтрак.

Ленивые вареники – одно из самых простых блюд, но очень вкусное.

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В целом ленивые вареники представляют собой кусочки теста с большим содержанием сыра, которые быстро отвариваются в кипящей воде. Подаются они обычно со сметаной, но возможны и другие варианты. В частности, особенно понравятся детям, и взрослым, возможно, тоже, идея полить блюдо сгущенным молоком, вареньем, медом или каким-либо топингом.

К тому же готовить домашние ленивые вареники из творога очень просто и быстро. Вкусные сырные "шайбочки" – это замечательный, здоровый, а главное, вкусный завтрак.

Ленивые вареники из творога

Творог – 500 г

Мука – 1-1,5 ст.

Яйца – 1-2 шт.

Сахар (по желанию) – 2-3 ст. л.

Масло сливочное – 3 ст. л.

Сметана – по вкусу

Соль – 1 щепотка

Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить яйца, сахар (по желанию), растопленное сливочное масло и соль, все хорошо перемешать.

Всыпать просеянную муку и замесить творожное тесто.

Поставить кастрюлю с водой на огонь.

Творожное тесто выложить на посыпанный мукой стол и разрезать на 2 равные части. Каждую часть скатать в форме тонкой колбаски, слегка приплюснуть, разрезать на небольшие кусочки. На каждый кусочек можно нанести бороздки с помощью вилки, аккуратно придавливая ее к поверхности теста.

Ленивые вареники опустить в подсоленный кипяток и варить, пока они не всплывут на поверхность. Готовые вареники выложить шумовкой на тарелку и полить растопленным сливочным маслом. Подают ленивые вареники обычно со сметаной.

Ленивые вареники с творогом и бананом

Творог – 300 г

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Банан – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Ванилин – по вкусу

Сахар – по вкусу

Сметана для подачи

Творог поместить в большую тарелку и помять его вилкой. Добавить яйца, соль, сахар, ваниль и перемешать.

Банан очистить от кожуры. Вилкой помять его, чтобы банан стал похож на пюре.

Добавить банановое пюре к творогу. Затем всыпать муку и все перемешать. Творог должен иметь плотную консистенцию.

Взять дощечку и посыпать ее мукой, чтобы к ее поверхности ничего не прилипало. Выложить на нее творожное тесто и сформировать из него колбаску толщиной примерно в 2 пальца. Нарезать ее вдоль на кусочки размером 1,5-2 см.

Кастрюлю с подсоленной водой поставить на огонь и дать закипеть. Положить в кипящую воду вареники и варить их до готовности.

Как только вареники начнут плавать на поверхности воды, это значит, что они готовы и нужно их извлекать. Обычно время приготовления вареников составляет около 3 минут.

Достать вареники шумовкой из кастрюли, давая стечь лишней жидкости и выложить на тарелку. Можно подавать такие вареники со сметаной. Также ленивые вареники с бананом хорошо подойдут в сочетании с любым фруктовым соусом или со сливками.

Творожные ленивые вареники с кукурузной мукой

Творог – 180 г

Яйца – 1-2 шт.

Кукурузная мука – 30-50 г

Вода – примерно 1 л

Соль – по вкусу

Сначала нужно поставить кипятить воду в кастрюльке.

Вбить в миску яйца. Добавить творог, и размешать смесь до однородности. Всыпать муку и замесить нежное тесто. Слепить из него небольшие шарики, положить их на тарелку.

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Когда вода закипит, подсолить ее немного и бросить шарики в кипящую воду. Аккуратно перемешать их ложкой, чтобы не прилипли ко дну кастрюли. Огонь не убавлять и ждать, когда вареники всплывут. После этого варить их примерно 2-3 минуты, а затем с помощью шумовки достать вареники на блюдо.

Готовые вареники можно полить сметаной, или сгущенным молоком, шоколадным, карамельным топпингом, вишневым, клубничным или любым другим вареньем по своему вкусу.

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