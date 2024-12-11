Зимнее солнцестояние у славян означало поворот солнца на лето.

Считается, что в тот час, когда на земле наступает самая длинная ночь, можно загадать заветное желание - и оно непременно сбудется. Рассказываем, какого числа зимнее солнцестояние в 2024 году, о его традициях, запретах и как загадывать желания на солнцеворот.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние - это время, когда в Северном полушарии планеты наступает самый короткий день и самая длинная ночь в году. Это происходит в результате того, что полушарие максимально отклоняется от Солнца и получает меньше всего света. Каждый год, с 21 по 23 декабря, по словам астрономов, на планете наступает астрономическая зима. Затем день начинает увеличиваться по минутам, пока не достигает максимального значения летом.

Солнцестоянием это явление назвали потому, что в течение этих трех дней кажется, словно Солнце стоит на месте - его видимый путь по небу почти не изменяется.

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Когда зимнее солнцестояние в 2024 году

Зимнее солнцестояние чаще всего происходит 21 или 22 декабря, но иногда эта дата сдвигается из-за високосного года. Правда, происходит это крайне редко. К примеру, это явление будет 20 декабря аж в 2080 году, а 23 декабря - в 2303-м.

В 2024 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 11:20 по Киеву (09:20 GMT). Световой день будет длиться 8 часов (по Киеву), соответственно, самая длинная ночь - 16 часов.

Зимнее солнцестояние - магия дня и что нужно делать

Еще в древности люди знали об этом явлении и придавали ему большое значение. У славян дата зимнего солнцестояния, или как они его называли, солнцеворота, была днем рождения Коляды - бога зимнего солнца. Он боролся со злым духом Карачуном, который хотел украсть солнце, но ему это не удавалось - день прибывал и жизнь возрождалась.

Древние славяне по этому случаю разжигали большой костер, как символ Солнца, водили хороводы, ходили по дворам и пели колядки с пожеланиями здоровья и благополучия, а взамен получали сладости и выпечку. Хозяйки накрывали праздничный стол, все обменивались подарками. Примечательно, что с переходом Православной церкви Украины с юлианского на новоюлианский календарь православные верующие начинают колядовать 24 декабря: с этого времени солнце, которое "стояло на месте", начинает двигаться, а сам день - увеличиваться.

По поверьям наших предков в день зимнего солнцестояния можно загадывать желания и менять свою судьбу.

Что нужно делать в зимнее солнцестояние:

провести уборку в доме, выбросить старые вещи, раздать ненужные - таким образом освободить пространство для нового;

спланировать важные задачи на будущее;

отпустить старые обиды, помириться с тем, с кем в ссоре;

раздать долги.

Есть несколько практик, как в день зимнего солнцестояния можно изменить жизнь к лучшему:

накакануне дня, на закате (в этом году это 20 декабря) выписать на листике бумаги все плохое, от чего хотелось бы избавиться, а затем сжечь этот листок;

на рассвете 21 декабря встать лицом на восток и загадать то, о чем мечтаете.

Можно также, загадав желание, посадить в горшок семечко какого-то растения, ухаживать за ним до весны, а затем высадить в саду - вместе с растением будет расти и воплощаться в жизнь задуманное.

Что нельзя делать на зимнее солнцестояние и приметы

В эту дату не следует шуметь и веселиться, употреблять алкоголь - согласно поверьям, в самую длинную ночь по земле бродят духи, которые могут прийти на шум и навредить.

Приметы на зимнее солнцестояние:

день выдался холодный и ветреный - зима будет с морозом и снегом;

пасмурная погода стоит - весна будет ранней, а если ясно - зима затянется надолго;

погода спокойная - такая будет еще две недели;

иней на деревьях - урожай в этом году будет богатый.

Также на зимний солнцеворот можно определить, какой будет погода на Новый год: солнечно - 31 декабря будет морозным, а если пасмурно - ждите оттепель.

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