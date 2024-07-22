Какой церковный праздник отмечают 23 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают чудотворную Почаевскую икону Божией Матери, одной из наиболее чтимых святынь. Где она сейчас находится и в чем помогает, о традициях и приметах 23 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

23 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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23 июля по новому церковному календарю (5 августа по старому) - день памяти Почаевской иконы Божией Матери.

Почаевскую икону Божией Матери почитают несколько раз в год, а празднование 5 августа установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Когда шла Збаражская война с турками, полки татар подступили к Почаевской обители и осадили ее. Монахи знали, что у них нечем защищаться, а ограда не была препятствием для врагов. Тогда Иосиф Добромирский, игумен монастыря, вместе с монахами и мирянами стали молиться Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому. В то время, когда они запели акафист Божией Матери, произошло чудо: над храмом вдруг появилась Богородица с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи, и преподобным Иовом - он молил Божию Матерь о защите. Перепуганные татары приняли их за привидения и стали пускать в них стрелы, но стрелы возвращались обратно и ранили тех, кто их выпустил. В татарском войске началась большая паника и воины начали быть друг друга. Тех из них, кто остался в живых, взяли в плен, позже они приняли христианскую веру.

С Почаевской иконой Богоматери связано еще немало чудес. Известен случай, когда перед иконой исцелилась слепая девочка Анна Акимчукова. Также, когда в 1721 году Почаев заняли унианты, то граф-униат Николай Потоцкий неожиданно стал благотворителем Почаевской обители. Этому послужил случай, произошедший с его кучером. Как-то разгневанный граф хотел в ярости убить своего слугу, а тот воскликнул: "Матерь Божия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!" Пистолет дал осечку несколько раз, кучер остался жив, а изумленный граф отправился в монастырь к иконе, а затем все свое имущество отдал на обустройство обители.

Почаевскую икону Божией Матери, по преданию, инокам монастыря подарила дворянка Анна Гойская. В 1559 году она получила святыню в подарок от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского.

Сейчас чудотворная святыня хранится в Успенской Почаевской лавре в городе Почаеве Тернопольской области.

Церковный праздник 23 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти преподобного Антония Печерского.

О чем говорят приметы на 23 июля

По приметам дня судят, каким будет урожай и погода в ближайшее время:

туман выпал с утра - будет много грибов, а если туман вечером - к погожей погоде;

дождь пошел - к хорошему урожаю;

звезды видны до самого рассвета - жди дождя.

В народном календаре 23 августа - праздник Трофим Бессонник. Прозвали его так в честь святых Феофила, Трофима и еще 13 мучеников, память которых также совершается в этот день. Бессоником же день стал потому, что обычно в это время много работы, а спать практически некогда.

Что нельзя делать 23 июля

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет сквернословия и ругани, злобы, ссор, выступает против зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен.

Запрещено отказывать в помощи и милостыне, а также жадничать - к серьезным болезням. Также народные приметы дня не велят долго спать - проспишь достаток, и лениться, чтоб не лишиться благ. Один из запретов дня - нельзя ломать калиновые ветви, иначе можно навлечь несчастья.

Что можно делать 23 июля

Почаевской Божией Матери молятся об исцелении от тяжелых болезней, просят восстановить здоровье, помочь в нужде, защитить дом и семью от злых людей, а родную землю - от врагов, наставить на правильный путь, а также укрепить дух и веру.

В народе считается, что сегодня можно смело начинать новые дела и нужно хорошо поработать - все сделанное принесет плоды. Свататься или играть свадьбу 23 июля - к крепкому и долгому союзу.

23 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

По старому стилю именины празднуют Александр, Антон, Даниил, Петр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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