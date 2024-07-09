Какой церковный праздник отмечают 10 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

10 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Антония Печерского. В народе день прозвали Антоний Громоносец. О традициях и приметах 10 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

10 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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10 июля по новому церковному календарю (23 июля - по старому) - день памяти Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры.

Антоний Печерский родился в городе Любеч, недалеко от Чернигова, в 983 году. В "Повести временных лет" сказано, что звали его в миру Антипа. В юности он решил посвятить жизнь Богу и отправился на Афон. Там он провел несколько лет и в одном из монастырей принял монашеский постриг с именем Антоний. Позже игумен монастыря, которому было явление, отправил Антония домой - чтобы тот распространял христианскую веру на родной земле.

Антоний вернулся в Киев, обошел обители и, не выбрав ни одной, поселился в пещере на Берестовой горе возле Днепра. Но когда после смерти князя Владимира Великого началась борьба за власть, Антоний снова ушел на Афон, а вернулся, когда на престоле стал Ярослав Мудрый, а митрополитом - местный монах Иларион. Антоний снова поселился в пещере, ходил в грубой "власянице", ел лишь растительную пищу. В скором времени слава о монахе дошла до Киева и других городов - к Антонию стали приходить за благословением и советом, и постепенно вокруг него начали собираться последователи.

Первыми учениками Антония были Никон и Феодосий, а когда их стало 12, они выкопали большую пещеру с келиями и церковью и стали там жить. Это было начало Киево-Печерской Лавры. Антоний оставил с монахами игумена, а сам ушел в новую пещеру и стал жить как затворник. Но и там к нему стали подселяться последователи - так появились Ближние и Дальние пещеры.

Известно, что Антоний принимал участие в политической жизни, поддерживал князя Святослава Ярославича в его борьбе за престол с князем Изяславом Ярославичем. Одно время, когда было восстание киевлян, возмущенных правлением Изяслава, Антоний жил в Чернигове, где на Болдиной горе начал строительство пещерного монастыря.

Последние годы Антоний провел в Печерском монастыре - там в 1073 году он начал строительство собора Успения Пресвятой Богородицы. Умер святой в 90 лет. Его мощи находятся в пещере, где он жил. Известно, что Антоний Печерский имел дар прозрения и чудотворений, он мог предсказывать события и исцелял больных.

Церковный праздник 10 июля по старому стилю

10 июля по старому календарному стилю - день памяти преподобного Самсона. Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024.

О чем говорят приметы на 10 июля

По приметам дня судят о погоде:

росы нет с утра - жди вечером дождя;

сильный гром слышен в этот день - будет ильный ливень, а если гром глухой - затяжной и тихий дождь;

на верхушке березы пожелтела листва - к ранней осени.

В народном календаре 10 июля - праздник Антоний Громоносец. Замечено, что в этот день часто бывают грозы.

Что нельзя делать 10 июня

10 июня, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, ссор, сквернословия, злобы, жадности, клеветы, сплетен и уныния. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные запреты этого дня связаны с водой - нельзя бросать в воду мусор и ругаться возле воды, также в этот день не стирают и не убирают. Запрещается носить грязную или несвежую одежду - это к болезням, а также не стоит рассказывать о своих планах - ничего не получится. Также день Антония в народе называют "карающий праздник" - считается, что тех, кто нарушает запреты, святой наказывает огнем.

Что можно делать 10 июля

К преподобному Антонию обращаются с молитвами о мире, просят у святого исцеления от недугов, утешения в печали. Перед молитвой полагается умыться - считается, что вода в этот день имеет особую силу.

В народе считается, что на Антония нужно обязательно выкупаться и надеть чистую одежду - это защитит от недугов на целый год. Также день благоприятен для рыбалки.

10 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

По старому стилю именины у Владимира, Георгия, Егора, Ивана, Самсона, Юрия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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