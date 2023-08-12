Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

13 августа в церкви почитают святого Евдокима Каппадокиянина, покровителя семьи и дома. О традициях дня, народных приметах и запретах на церковный праздник - рассказываем в материале.

13 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Евдоким жил в IX веке в Каппадокии. Он был знатного рода, его родители были христианами. Евдоким с юности решил посвятить жизнь Богу, поэтому дал обет безбрачия и целомудрия.

Всю свою жизнь он заботился о сиротах, бедных, помогал вдовам. Император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Несмотря на это, святой был кроток и справедлив.

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Евдоким прожил очень короткую жизнь - он умер в 33 года. При чем, знал о своей смерти и попросил всех оставить его, чтобы самому помолиться. По его завету похоронили святого в той же одежде, что он и был. У его могилы начали происходить чудеса исцеления. Мать Евдокима спустя некоторое время решила перезахоронить сына в Константинополе - открыв могилу. Обнаружили, что его тело нетленно, и жители не дали увезти святыню. Но мощи святого в Константинополь позже увез иеромонах - их положили в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями Евдокима.

Память святых почитают 13 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 31 июля.

Народные приметы на 13 августа

По приметам дня можно узнать погоду:

паутина в воздухе летает - к солнечной погоде;

туман в этот день - будет хороший урожай грибов;

ветреная погода - зима будет снежной.

В народе 13 августа - праздник Евдокимов день, Евдокимово заговенье, с завтрашнего дня начинается Успенский пост.

13 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов, которые лучше не нарушать:

нельзя ругаться и желать зла, сплетничать, сквернословить;

не следует объедаться - это к бедности;

запрещено пить алкоголь - начинается Успенский пост, поэтому перед ним нужно очистить тело и мысли.

Категорически в этот день запрещено отказывать в помощи бездомным - людям и животным. Считается, что если не откликнуться на просьбу, то везде будут ждать беды. Но тому, кто поможет, добро вернется сторицей.

Что можно делать 13 августа

Праведный Евдоким считается покровителем семейного очага. У святого просят благополучия и счастья для семьи и здоровья для близких. Поэтому в этот день хорошо жениться.

В старину в этот день отмечали Евдокимово заговенье - перед Успенским постом. Можно собирать урожай и делать заготовки на зиму.

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