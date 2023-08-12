Народный праздник 13 августа известен под названиями Евдокимов день, Евдокимово заговенье.

Православная церковь 13 августа чтит память святого Евдокима Каппадокиянина. При жизни он заботился о вдовах, сиротах, небогатых и несправедливо осужденных людях. Такие люди могут помолиться Евдокиму и попросить у него благословения.

Народный праздник 13 августа известен под названием Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда ещё разрешено есть мясо, яйца и молочные продукты. Сам Успенский пост длится с 14 по 27 августа. Наши предки подготавливались к этому периоду, заготавливая консервацию и квашеную капусту, чтобы разнообразить постное меню.

В народный праздник 13 августа украинцы усердно трудились на полях и огородах. День посвящали сбору зерна, уборке сена с полей, собиранию овощей и ягод. Зерно и муку несли для освящения в церковь. Из святой муки наши предки выпекали хлеб на особенные случаи, например, на свадьбу.

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Люди верили, что 13 августа обязательно нужно хотя бы немного поработать на огороде. Тогда у хозяев целый год будут еда и напитки на столе, а здоровье будет крепким.

В давние времена этот народный праздник считали днем молодежи. Молодые люди 13 августа ходили в гости друг к другу, обменивались сплетнями, гадали на любовь. Одиночки подыскивали себе в пару, ведь через пару месяцев наступит Покров - пора свадеб.

13 августа - знак Зодиака

Рожденные 13 августа люди по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня имеют очень сильный характер. Их не пугают трудности. Они могут перенести любые испытания. Такие люди никогда не опускают руки, но им тяжело смириться с неудачей. А предательство они никогда не прощают. Рожденные 13 августа люди очень трудолюбивые и не жалеют сил для достижения мечты.

Что нельзя делать 13 августа

Неудачный день для строительства, ремонта, перестановки мебели, починки сломанных предметов. Люди верили, что если в этот день что-то поменять в доме, то потом никакая работа удаваться не будет, а вещи начнут часто ломаться.

Избегайте любых ссор и конфликтов в этот день, иначе отношения испортятся надолго. Также не стоит врать в этот день. Обман раскроется позднее.

Не хвастайтесь своими достижениями и не хвалитесь деньгами, иначе люди из зависти могут сглазить.

Категорически запрещено в эту дату поднимать деньги и любые предметы с земли.

Приметы погоды 13 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Муравьи построили высокие муравейники - к холодной зиме.

Если дует сильный ветер, то зимой выпадет много снега.

Бабочек и пчел нигде не видно - скоро погода испортится.

Если над лесом стоит густой туман, то можно насобирать много грибов.

По воздуху летает паутина - к длительной жаре.

На деревьях появились желтые листья - к ранней осени и короткому бабьему лету.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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