Какой церковный праздник отмечают 31 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

31 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Евдокима Каппадокиянина, покровителя семьи и дома, а также отмечают предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. В народе день получил название Евдокимов день. О традициях и приметах 31 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

31 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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31 июля по новому церковному календарю (13 августа по старому) - день памяти святого Евдокима Каппадокиянина.

Евдоким жил в IX веке и жил в Малой Азии, в городе Каппадокия. Его семья была очень знатной, а родители были христианами. Еще в юности Евдоким решил посвятить свою жизнь Богу, и дал обет безбрачия. Он заботился о сиротах и бедных, помогал вдовам. Зная о его добродетелях, император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Но, несмотря на свой сан, он отсавался кротким и справедливым.

Евдоким прожил короткую жизнь - он умер в 33 года и знал о своей смерти. Когда пришло время, он попросил всех оставить его, чтобы помолиться. По завещанию, его похоронили в той же одежде, что он и был, а у его могилы стали происходить чудеса исцеления. Позже мать Евдокима решила перезахоронить сына в Константинополе - когда открыли могилу, то обнаружили, что тело святого нетленно. По этой причине местные жители тогда не дали забрать святыню. Но святые мощи все-таки попали в Константинополь - их перевез один иеромонах. Положили их в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители Евдокима.

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31 июля по новому стилю отмечают предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня - это день перед большим праздником. В богослужения 31 июля входят молитвы и песнопения, которые посвящены наступающему событию - изнесение древ честного и животворящего Креста Господня.

Предпразднство может длиться и несколько дней, его имеют двунадесятые праздники (кроме Вознесения, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим) и некоторые другие.

Церковный праздник 31 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти мученика Емилиана.

О чем говорят приметы на 31 июля

По приметам дня узнают погоду:

паутина в воздухе летает - к теплу и солнцу;

густой туман выпал - к урожаю грибов, но если он быстро исчезает - к ясной погоде ;

пчелы с утра летят в поле - погода будет хорошей;

ветреная погода - зима будет снежной.

В народе 31 июля - праздник Евдокимов день, или Евдокимово заговенье. С завтрашнего дня у верующих начинается Успенский пост.

Что нельзя делать 31 июля

31 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия и ругани, выступает против злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния.

В этот день запрещено объедаться и пить алкоголь - перед началом Успенского поста нужно очистить тело и мысли. Нельзя на Евдокима отказывать в помощи бездомным - как людям, так и животным. Считается, что если не откликнешься на просьбу, то жди беды.

Что можно делать 31 июля

Евдоким Каппадокиянин считается покровителем семейного очага, поэтому у святого просят благополучия и счастья для семьи и здоровья для близких.

День считается очень благоприятным для женитьбы. В старину в этот день отмечали Евдокимово заговенье - 31 июля по новому календарю считается последним днем, когда разрешается скоромная пища. Поэтому на стол обычно ставят разносолы, готовят блюда из мяса, рыбы и яиц и пироги со всевозможными начинками, но, как уже говорилось, есть и пить нужно в меру.

31 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Егорий, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

По старому стилю именины празднуют Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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