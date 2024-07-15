Августовский пост считается самым строгим, несмотря на свою продолжительность.

Для украинцев, перешедших на новый календарь ПЦУ, августовский пост, который называется Успенским в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, будет проходить в другие даты - не так, как в предыдущих годах. УНИАН расскажет, сколько длится Успенский пост, что можно и нельзя есть.

Когда Успенский пост по новому календарю

В 2024-м году православные верующие в Украине будут поститься с 1 по 14 августа из-за перехода на новый календарь. Раньше он начинался 14 августа и заканчивался 27-го.

Успенский пост приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы - матери Иисуса Марие, причем, важно осознавать, что отмечается не факт смерти, а благодать, связанная с переходом от земной жизни к вечной, небесной. Согласно церковным архивам, первые упоминания поста датированы V веком, а это значит, что люди издавна ограничивали себя в пище перед праздником.

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Как провести Успенский пост - что можно есть и нельзя

Каждый верующий должен знать, как питаться в Успенский пост по дням, чтобы ненароком не согрешить и суметь правильно подготовиться к празднику.

Успенский пост длится 14 дней, в этот период запрещено есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Исключение составляет только один день - праздник Преображения Господня 6 августа, когда отведать рыбу разрешается.

Запомните по дням, что можно есть в Успенский пост:

понедельник, среда, пятница - сухая еда;

вторник и четверг - горячая пища без масла;

суббота и воскресенье - горячая пища с маслом и вино.

Из графика питания ясно, что понедельник, среда и пятница - самые строгие и тяжелые дни. Верующие могут есть сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, соль, мед и запивать их водой. В целом, учитывая температуру воздуха летом, немного ограничить себя в тяжелой еде не только нетрудно, но и даже полезно. Кроме того, когда заканчивается Успенский пост нельзя сразу объедаться - привычную пищу стоит вводить в рацион постепенно.

ВАЖНО: пожилые люди, беременные женщины и верующие с хроническими заболеваниями должны посоветоваться со своим лечащим врачом прежде чем соблюдать пост. Строгий календарь питания создан для монахов, а миряне могут облегчить правила.

Можно ли выходить замуж в Успенский пост

Стоит осознавать, что любой пост, в том числе и Успенский, создан, в первую очередь, не для похудения или аскезы в еде, а для очищения духа. Так что перво-наперво важно сконцентрироваться на молитве, благих поступках, прощении и положительных энергиях.

Существуют и запреты - то, что нельзя делать в Успенский пост:

ругаться и ссориться;

отказывать в помощи;

сквернословить;

обижать и обижаться.

Что касается свадьбы в пост, то для церкви любая жениться без венчания ничего не значит, а на один храм в период поста не проведет такой ритуал. Также запрещены любые шумные гуляния и увеселительные мероприятия. Никакого строгого запрета на регистрацию брата в Успенский пост нет, если она будет тихой и скромной, но вот празднование свадьбы придется перенести.

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