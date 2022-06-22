Что можно делать 22 июня, а каких действий православные верующие ни в коем случае не должны совершать - узнайте в материале УНИАН.

Святитель Кирилл Александрийский жил в IV-V веке, получил хорошее образование и вскоре отказался от всего мирского, выбрав для себя подвижнический образ жизни. Шесть лет он провел в пустыне, а после стал клиром у святого Феофила.

Долго он читал проповеди, стал диаконом, позднее - епископом. Активно боролся против ереси с иудеями и язычниками, изгонял их из городов, разрушал капища и прославлял христианскую веру. Считается одним из самых значимых святых в православной церкви.

В честь памяти епископа Александрийского сегодня отмечается народный праздник 22 июня - Кириллов день.

Православный праздник 22 июня 2022 - день памяти преподобного Александра

Известно, что преподобный Александр с юношеских лет был поклонником христианства. Он постоянно постился, молился, исполнял послушания, боролся с плотью и страстями. Вскоре слава о нем распространилась в разных землях, его такая участь тяготила, поэтому он стал искать уединения.

Долго ходил по пустыням, пока не нашел удачное место близ реки Кушты. Туда к нему стали приходить поклонники подвижнической жизни, вместе с ними он построил храм и святую обитель, став там епископом. Еще при жизни святой Александр был удостоен дара прозорливости и чудотворения.

Приметы 22 июня

рожь цветет - пора косить и сушить сено;

вороны часто каркают - скоро пойдут дожди;

муравьи суетятся вокруг муравейника - погода будет жаркой;

земляника созрела - овес высаживать уже поздно.

Что сегодня нельзя делать

В старину считалось, что в Кириллов день любые работы с растениями будут неудачными. По этой причине сегодня нельзя ничего делать в саду и на грядках. Народные поверья гласят, что в этот день нельзя ни с кем делиться своими планами - не сбудутся. Также запрещено ругаться, сплетничать и завидовать.

Что можно делать 22 июня

Кирилл Солнцеворот - праздник, в который можно осуществить все свои мечты. Сегодня еще продолжается День летнего солнцестояния, поэтому вы можете смело загадывать желания и получать энергию солнца. Даже славяне издавна проводили обряды, "задабривая" Солнце ради хорошего урожая. Православные верующие в этот день могут сходить в церковь и поставить свечу за благополучие и здравие своих близких.

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