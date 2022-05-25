Какой праздник у славян 21 июня и что нужно делать в эту дату - узнайте в материале УНИАН.

День летнего солнцестояния 2022 - самый длинный день в году, когда его продолжительность составляет около 17-18 часов. Такое явление легко объясняется с точки зрения науки, но в народе люди нашли свое толкование и придумали определенные традиции. УНИАН расскажет, когда самый длинный день 2022 и что нужно делать в эту дату.

Ранее мы говорили о том, какие народные праздники в июне будут отмечать украинцы.

Летнее солнцестояние 2022 - дата и особенности

В этом году день летнего солнцестояния выпадает на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме високосных, тогда дата меняется на 20 число. В контексте астрономии и географии такое событие объясняется просто: Земля, вращаясь вокруг Солнца и по воображаемой оси, занимает по отношению к Солнцу такое положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно "падают" на северный тропик и освещают дно самых глубоких колодцев.

Славяне в эту дату отмечали день Ивана Купала, а после возникновения григорианского календаря даты сместились. Язычники в принципе очень трепетно относились к солнцу, ведь благодаря нему люди могли вырастить урожай, получить необходимые витамины для организма и узнать, каким будет следующий год их жизни. С приходом христианства языческие традиции пытались искоренить, но успехом эта идея не увенчалась - праздник встречают до сих пор в разных уголках планеты.

Какие приметы на 21 июня существуют?

Многие поверья берут свое начало с давних времен, когда от погоды и природных явлений зависело качество жизни людей. Сейчас можно обращать внимание на следующие знаки:

много росы 21 июня - к хорошему урожаю;

дожди, грозы и тучи - к плохому урожаю;

много звезд на небе - будет много грибов осенью;

проснуться до рассвета 21 июня - быть здоровым весь год;

парень случайно облил девушку водой - вскоре они поженятся.

О людях, рожденных 20 или 21 июня говорят, что они могут "сглазить", потому что обладают сильным энергетическим потенциалом.

День летнего солнцестояния 2022 - традиции и поверья

Наши предки считали, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому с утра собирали росу, которой умывались, продлевая молодость и красоту. Также верили, что в ночь с 20 на 21 июня можно и нужно купаться в открытых водоемах, а в период с 20 по 25 июня - стирать вещи и как можно больше соприкасаться с водой.

Что касается поведения, то 21 июня лучше проснуться до рассвета, начать день с йоги и приветствия солнцу. Затем выпить чай с медом и весь день не употреблять пищи животного происхождения - это будет нетрудно, так как 20 июня начинается Петров пост 2022. Одежду лучше в этот день носить яркую, с элементами желтого цвета, как дань уважения Солнцу. Занимайтесь творчеством, помогайте людям, съездите на природу - посвятите день себе и своему духовному росту.

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