Народный праздник 22 июня / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 22 июня в честь святителя Кирилла Александрийского. День считается счастливым и благополучным. В этот день можно делать важные дела, назначать собеседования и свадьбы.

С этого дня на огороде можно собирать землянику. 22 июня земляника считается особенно полезной. Все части растения используют в пище или в целебных целях. Настой из земляничных листьев полезно выпить при простуде. Для жирной кожи делают маску из измельченной земляники и взбитых яичных белков.

Что нельзя делать 22 июня

  1. В этот день не стоит разжигать костры, иначе может разгореться пожар, так как этот день обычно жаркий.
  2. С 22 июня уже нельзя сажать картошку, даже самую позднюю, иначе она не вырастит.
  3. Ребенку нельзя показывать его отражение в зеркале.

Приметы погоды 22 июня

  • Вороны часто кричат - к дождю.
  • Если муравьев не видно, то погода испортится.
  • Ласточки низко летают - к дождливой погоде.
  • Если земляника сладкая, то урожай овса будет хороший.

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