Народный праздник 22 июня имеет названия Кирилл Солнцеворот, Кириллин день.

Христиане отмечают церковный праздник 22 июня в честь святителя Кирилла Александрийского. День считается счастливым и благополучным. В этот день можно делать важные дела, назначать собеседования и свадьбы.

С этого дня на огороде можно собирать землянику. 22 июня земляника считается особенно полезной. Все части растения используют в пище или в целебных целях. Настой из земляничных листьев полезно выпить при простуде. Для жирной кожи делают маску из измельченной земляники и взбитых яичных белков.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день не стоит разжигать костры, иначе может разгореться пожар, так как этот день обычно жаркий. С 22 июня уже нельзя сажать картошку, даже самую позднюю, иначе она не вырастит. Ребенку нельзя показывать его отражение в зеркале.

Приметы погоды 22 июня

Вороны часто кричат - к дождю.

Если муравьев не видно, то погода испортится.

Ласточки низко летают - к дождливой погоде.

Если земляника сладкая, то урожай овса будет хороший.

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