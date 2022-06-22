Христиане отмечают церковный праздник 22 июня в честь святителя Кирилла Александрийского. День считается счастливым и благополучным. В этот день можно делать важные дела, назначать собеседования и свадьбы.
С этого дня на огороде можно собирать землянику. 22 июня земляника считается особенно полезной. Все части растения используют в пище или в целебных целях. Настой из земляничных листьев полезно выпить при простуде. Для жирной кожи делают маску из измельченной земляники и взбитых яичных белков.
Что нельзя делать 22 июня
- В этот день не стоит разжигать костры, иначе может разгореться пожар, так как этот день обычно жаркий.
- С 22 июня уже нельзя сажать картошку, даже самую позднюю, иначе она не вырастит.
- Ребенку нельзя показывать его отражение в зеркале.
Приметы погоды 22 июня
- Вороны часто кричат - к дождю.
- Если муравьев не видно, то погода испортится.
- Ласточки низко летают - к дождливой погоде.
- Если земляника сладкая, то урожай овса будет хороший.
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