Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

3 августа в церкви вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Печерских. В народе день получил название Онуфрий Молчаливый. Что известно об этих святых, традиции дня и что нельзя делать в церковный праздник - рассказываем в материале.

3 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Преподобный Онуфрий Печерский жил в XII веке, а Онисим Печерский - на рубеже XII-XIII веков. Они были монахами Киево-Печерской лавры в Ближних пещерах.

Об их скромной жизни известно немногое. Онуфрий, как и другие монахи, отличался благочестием и верой в Христа и принял обет молчания - то есть, с момента его принятия святой за всю жизнь не проронил ни слова (в таких случаях исключение составляет только исповедь). Онуфрия так и прозвали - Молчаливый.

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Онисим вел затворническую жизнь в пещере - в постоянных молитвах и посте, за что его прозвали Затворником. Нетленные мощи святых Онуфрия и Онисима находятся в Ближних пещерах Лавры.

Святых вспоминают 3 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 21 июля.

Народные приметы на 3 августа

По приметам этого дня судили, какими будут осень и зима:

ночь холодная - зима будет ранней;

туман выпал - установится теплая погода;

ливень в этот день - осень будет затяжная;

идет ровный дождь - будет хороший урожай грибов.

В народном календаре 3 августа - праздник Онуфрия Молчаливого или Молчальника. Судя по назваин, можно понять, что в этот день полагалось больше молчать, чем говорить. Также в народе существовал обычай набирать немую и непочатую воду из источника. Ее нужно было набрать с утра, до восхода солнца, молча и желательно первым. Такой воде приписывали особые свойства - ее пили при болезнях, окропляли дом, поили беспокойных детей, чтобы они не плакали. Если такую воду набрать из трех или семи колодцев, то ее сила умножится.

3 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

категорически запрещено ссориться - ссора станет причиной очень долгой размолвки, а если поругаются супруги, то могут даже разойтись;

не следует пользоваться острыми предметами - брать в руки топор, пилу, косу, так как есть риск пораниться, а раны будут долго заживать;

запрещается в этот праздник болтать попусту - можно говорить только по делу; излишняя болтливость, пустые разговоры, а тем более, сплетни и клевета станут причиной неудач и приведут к потере финансового благополучия.

Также нельзя лгать, лениться и нельзя отказывать в помощи - ни человеку, ни животному.

Что можно делать 3 августа

У святых в этот день просят силы духа - чтобы выстоять в любых жизненных ситуациях, и скорейшего наступления мира. Онуфрию Молчаливому также молятся о том, чтобы не говорить лишнего.

В старину в этот день старались везде навести порядок: все помыть, сложить, убрать, перетрясти полки и сундуки. Чистили и чинили амбары, убирали в них зерно. В этот день уже можно начинать доставать теплые вещи, а также заниматься заготовками на зиму - лето медленно, но потихоньку уходит.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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