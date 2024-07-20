Какой церковный праздник отмечают 21 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

21 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Печерских. В народе день прозвали Онуфрий Молчаливый. О традициях и приметах 21 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

21 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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21 июля по новому церковному календарю (3 августа по старому) - день памяти преподобных Онуфрия и Онисима Печерских.

Преподобный Онуфрий Печерский и Онисим Печерский были монахами Киево-Печерской лавры и жили в XII и на рубеже XII-XIII веков. Об их жизни осталось мало информации. Онуфрий отличался благочестием и принял обет молчания - с того самого момента, когда он его принял, монах не проронил ни слова. За это его прозвали Молчаливый.

Онисим был затворником - все свое время он проводил в пещере, в молитвах и посте. Поэтому Онисима прозвали Затворником.

Нетленные мощи святых сейчас находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник 21 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти великомученика Прокопия и явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

О чем говорят приметы на 21 июля

Приметы дня говорят о том, какими будут осень и зима:

ночь на 21 июля холодная выдалась - к ранней зиме;

в этот день пошел ливень - осень будет затяжная, а если ровный дождик идет - к урожаю грибов;

сороки раскричались - к теплой зиме;

туман выпал - будут теплые деньки.

В народном календаре 21 июля - праздник Онуфрий Молчаливый или Молчальник. По народному обычаю в этот день полагается больше молчать, чем говорить. Также на Онуфрия в старину набирали так называемую "немую" и непочатую воду из источника - это нужно было сделать с утра, до восхода солнца и молча. Этой воде приписывали особые свойства:ее давали пить больным, окропляли ею дом, поили маленьких детей, чтобы те не плакали. Если же такую воду набрать из трех или семи колодцев, то ее сила в разы умножится.

Что нельзя делать 21 июля

21 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия, ссоры, ругань, выступает против злобы, мести, зависти, жадности и отчаяния, а особенно - клеветы и сплетен.

Народные приметы дня не советуют сегодня пользоваться острыми предметами - топором, пилой, косой - так как есть риск пораниться. Не стоит на Онуфрия пускать в дом нежелательных гостей - это плохая примета, которая сулит много хлопот. Но главный запрет дня связан с болтовней - запрещено болтать попусту, говорить нужно только по делу, чтобы не навлечь на себя череду неудач.

Что можно делать 21 июля

У святых дня просят укрепить силу духа, чтобы выстоять в трудных жизненных ситуациях. Онуфрию Молчаливому молятся о том, чтобы научиться не говорить лишнего.

По народным обычаям сегодня можно делать уборку в доме, наводить порядок в шкафах, кладовых. В старину с этого дня потихоньку начинали готовиться к зиме: чистили амбары и погреба, делали заготовки на зиму, а также доставали и пересматривали теплые вещи. Хотя и кажется, что лета еще много, оно все-таки потихоньку уходит.

21 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Егор, Юрий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Анна, Ефросинья.

По старому стилю именины празднуют Дмитрий, Прокопий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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