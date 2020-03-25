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Сборная солянка: наилучшие рецепты с мясом

11:32, 25 марта 2020
Праздники
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Рецепты солянки / Фото: ermolino-produkty.ru

Солянка – это густой, преимущественно, мясной суп, который готовят на бульоне с острыми приправами. В состав этого блюда также входят оливки или маслины, которые в некоторых рецептах заменяют каперсы.

В солянку можно добавить любые колбасно-мясные изделия, что есть в холодильнике. Чем более разнообразное мясо - тем насыщеннее вкус.

К тому же, это хороший набор вкусов: кислинка от томатов, сладость от зажаренного в масле лука, а соленость от огурцов или оливок.

Солянка мясная – пошаговый рецепт

  • Говядина – 400 г
  • Сосиски – 4 шт
  • Вареная колбаса – 200 г
  • Соленые огурцы – 3 шт
  • Ветчина – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Петрушка – 1 пучок
  • Маслины без косточек – 1 банка
  • Томатная паста – 2 ст. л
  • Соль, перец черный – по вкусу

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Из говядины или свинины сварить бульон, добавить лавровый лист и черный перец. Нарезать мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину или сырокопченую колбасу. Лук, огурцы и петрушку мелко нарезать и тушить около 10 мин. с томатной пастой.

Положить в бульон тушеную смесь и варить не более 10 мин. Затем добавить мясо, сосиски, ветчину и колбасу. Варить, пока не закипит бульон. Вылить в солянку маслины вместе с рассолом. Довести до кипения и сразу же выключить. Подавать на стол с ломтиком лимона и сметаной.

Солянка мясная рецепты приготовление / Фото: sovkusom.ru

Солянка на скорую руку

  • Картофель – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук репчатый – 1 головка
  • Соленые огурцы – 4 шт
  • Томатный сок – 1 л
  • Сосиски – 2 шт
  • Специи – по вкусу
  • Копчености – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Мелко нарубленный чеснок – по вкусу

Почистить все овощи. В кастрюлю положить картофель кубиками, копчености или мясную нарезку - мелкими кубиками. Сосиски кружочками.

Соленые огурцы натереть на крупной терке прямо в кастрюлю. Залить томатным соком и поставить вариться. На сковороду выложить морковь, натертую на крупной терке, лук, мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить мелко нарубленную зелень и обжаривать еще 3-4 мин.

Как только за 10-12 мин. сварится картофель, долить до полной кастрюли кипящей воды, добавить обжаренные лук с морковью и зеленью. Довести до кипения, добавить мелко порубленный чеснок, специи. Посолить по вкусу.

Дать покипеть еще 5-6 мин. Подавать с ломтиком лимона, маслинами и сметаной.

Солянка рецепт / Фото: gastronom.ru

Польская Солянка

  • Говяжьих костей – 400 г
  • Свинины – 400 г
  • Курицы – ½
  • Сосисок – 100 г
  • Квашеной капусты – 100 г
  • Корнишонов – 4-5 шт
  • Маринованных грибов – 50 г
  • Лук – 1 шт
  • Томатной пасты – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Лимон – 1/2 л
  • Мука – 1 ст.л
  • Сметана – 2 ст.л
  • Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

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Сварить крутой бульон из курицы и костей. Свинину нарезать кубиками, обжарить на свином жире или топленом масле и немного потушить под крышкой.

Бульон процедить, снять мясо с костей и мелко нарезать. В чашу мультиварки положить квашеную капусту и тушить на растительном масле до мягкости на режиме «Выпечка».

Солянка с мясом и копченостями / Фото: ssl.webflow.com

Добавить нарезанные корнишоны, грибы, томатную пасту и тушить в течение 15 мин. Влить горячий бульон с мясом и сосисками. Муку размешать в сметане. Добавить сок половины лимона. Положить все в чашу мультиварки и закрыть крышку.

Установите режим «Тушение» на 1 час. Подавать с зеленью и сметаной, добавив в тарелку ломтик лимона.

Ароматная солянка готова.

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