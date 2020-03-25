Сборная солянка: наилучшие рецепты с мясом

Рецепты солянки часто имеют много мяса, что делает этот суп достаточно калорийным. Поэтому его часто называют "мужским блюдом".

Солянка – это густой, преимущественно, мясной суп, который готовят на бульоне с острыми приправами. В состав этого блюда также входят оливки или маслины, которые в некоторых рецептах заменяют каперсы.

В солянку можно добавить любые колбасно-мясные изделия, что есть в холодильнике. Чем более разнообразное мясо - тем насыщеннее вкус.

К тому же, это хороший набор вкусов: кислинка от томатов, сладость от зажаренного в масле лука, а соленость от огурцов или оливок.

Солянка мясная – пошаговый рецепт

Говядина – 400 г

Сосиски – 4 шт

Вареная колбаса – 200 г

Соленые огурцы – 3 шт

Ветчина – 200 г

Лук репчатый – 1 шт

Петрушка – 1 пучок

Маслины без косточек – 1 банка

Томатная паста – 2 ст. л

Соль, перец черный – по вкусу

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Из говядины или свинины сварить бульон, добавить лавровый лист и черный перец. Нарезать мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину или сырокопченую колбасу. Лук, огурцы и петрушку мелко нарезать и тушить около 10 мин. с томатной пастой.

Положить в бульон тушеную смесь и варить не более 10 мин. Затем добавить мясо, сосиски, ветчину и колбасу. Варить, пока не закипит бульон. Вылить в солянку маслины вместе с рассолом. Довести до кипения и сразу же выключить. Подавать на стол с ломтиком лимона и сметаной.

Солянка на скорую руку

Картофель – 1 шт

Морковь – 1 шт

Лук репчатый – 1 головка

Соленые огурцы – 4 шт

Томатный сок – 1 л

Сосиски – 2 шт

Специи – по вкусу

Копчености – по вкусу

Зелень – по вкусу

Мелко нарубленный чеснок – по вкусу

Почистить все овощи. В кастрюлю положить картофель кубиками, копчености или мясную нарезку - мелкими кубиками. Сосиски кружочками.

Соленые огурцы натереть на крупной терке прямо в кастрюлю. Залить томатным соком и поставить вариться. На сковороду выложить морковь, натертую на крупной терке, лук, мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить мелко нарубленную зелень и обжаривать еще 3-4 мин.

Как только за 10-12 мин. сварится картофель, долить до полной кастрюли кипящей воды, добавить обжаренные лук с морковью и зеленью. Довести до кипения, добавить мелко порубленный чеснок, специи. Посолить по вкусу.

Дать покипеть еще 5-6 мин. Подавать с ломтиком лимона, маслинами и сметаной.

Польская Солянка

Говяжьих костей – 400 г

Свинины – 400 г

Курицы – ½

Сосисок – 100 г

Квашеной капусты – 100 г

Корнишонов – 4-5 шт

Маринованных грибов – 50 г

Лук – 1 шт

Томатной пасты – 1 ст.л.

Чеснок – 1-2 зубчика

Лимон – 1/2 л

Мука – 1 ст.л

Сметана – 2 ст.л

Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

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Сварить крутой бульон из курицы и костей. Свинину нарезать кубиками, обжарить на свином жире или топленом масле и немного потушить под крышкой.

Бульон процедить, снять мясо с костей и мелко нарезать. В чашу мультиварки положить квашеную капусту и тушить на растительном масле до мягкости на режиме «Выпечка».

Добавить нарезанные корнишоны, грибы, томатную пасту и тушить в течение 15 мин. Влить горячий бульон с мясом и сосисками. Муку размешать в сметане. Добавить сок половины лимона. Положить все в чашу мультиварки и закрыть крышку.

Установите режим «Тушение» на 1 час. Подавать с зеленью и сметаной, добавив в тарелку ломтик лимона.

Ароматная солянка готова.