Не Валентином единым: календарь сексуальных праздников на 2020 год

Эти праздники не отмечены в традиционном календаре. Но они существуют.

Да-да, сексуальные праздники весьма популярны в определенным кругах. Естественно, только для лиц 18+. Как их отмечать, спросите вы? Конечно же - занимаясь сексом с любимым!

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И, несмотря на то, что сексом человечество занимается всю свою многотысячелетнюю историю, идея отвести специальный праздник под него возникла совсем недавно. Итак, давайте начнем, с главного.

День секса (30 ноября)

Считается, что идея празднования такого дня зародилась на интернет-форумах, где также предложили выбрать основным местом проведения этого действа Амстердам. Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году с подачи ЮНЕСКО, тем не менее, данный праздник не считается официальным. Отметить его можно как угодно, но желательно несколько раз за день, если вы понимаете, о чем речь :)

К слову, медики считают, что люди, регулярно занимающиеся сексом, живут гораздо дольше тех, кто этого не делает, и меньше болеют. Ведь секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, избавляет от депрессии, а еще — способствует похудению и улучшает состояние кожи. Так что, отмечайте на здоровье!

Всемирный день поцелуя (30 января)

Хоть он и всемирный, но, к сожалению, все равно неофициальный. Это не совсем секс-праздник в прямом смысле, но разве поцелуй не может принести столько же наслаждения, как и секс. К тому же поцелуи - неотъемлемая часть ежедневной романтики. Обязательно поцелуйте своего любимого человека. Ваша вторая половинка наверняка растает от такого "поздравления".

День презерватива (13 февраля)

Наверное правильно, что накануне Дня Святого Валентина отмечается День презерватива - совсем нелишнее напоминание о безопасности. Праздник этот не столько о сексе, сколько о популяризации важных для здоровья и безопасности вещей. Главный виновник торжества - презерватив. В Германии их называют "парижанин", во Франции — "английский капюшон", в Италии — "перчатка", в Ливане — "пальтишко", в США- "шапочка Джимми", в Южной Африке — "французское письмо". Не забывайте о презервативах и отметьте это день защищенным сексом.

День святого Валентина (14 февраля)

Ну тут без секса никуда. Праздник любви и всех влюбленных можно отметить ролевым сексом, например. А завтрак в постель может закончиться любовными игрищами далеко за пределами спальни.

Не забывайте о романтике. Ведь не зря говорят, что день Святого Валентина - самый романтичный праздник года. Ужин при свечах, расслабляющая теплая ванна, нежный массаж с поцелуями и покусываниями плавно перерастающий в обоюдные ласки... ну, а дальше сами знаете, что делать.

День стейка и минета (14 марта)

В противовес Дню Святого Валентина в Америке зародился праздник стейка и минета. Да, именно в таком сочетании. В США Валентинов день отождествляется с женщинами. День минета - брутальный праздник, на котором удовольствие получают мужики. А что им кроме секса еще нужно? Пожрать! Собственно поэтому в названии появился и стейк. Логично, что в этот день женщины готовят мясо и делают минет мужчинам, которые подарили им открытки на День святого Валентина. Какой-то неравноценный обмен, правда, девушки?

Международный День куннилингуса (14 апреля)

Если внимательно посмотреть на дату, то все сразу становится понятно. Этот праздник придумали женщины, которые получили плохие подарки на День Святого Валентина (шутка). Или не шутка. В общем, этот день задумывался в противовес 14 марта - того самого брутального, с куском мяса и минетом. Тут без вариантов - ваша женщина сегодня обязана достигнуть оргазма именно от куннилингуса. Можете начать с тортика, конечно, и букета цветов. Пожалуй, это будет правильное начало для самых стеснительных. Да и вообще этот праздник - самое время попробовать сделать "это", если вы еще новичок.

Международный день анального секса (18 апреля)

Этот праздник появился благодаря австралийскому стендап-комику. В 2014 году Джим Джеффрис в своём шоу предложил назвать 18 апреля днём анального секса. Его идея настолько пришлась по душе любителям "нестандартного", что вот, спустя всего пару лет этот день стал международным. Анальные пробки вам в помощь, шарики, хвостики, анальные бусы - специнвентаря для этого праздника превеликое множество. Только будьте осторожны, ведь кроме инвентаря для празднующих этот день существует еще и специальный доктор.

Международный день мастурбации (7 мая)

Чего только не придумают. А что делать? Не смейтесь. Не у всех ведь есть тот, кому можно доверить свое тело. Да и вообще, временами хочется свое тело никому не давать, а взять все в буквальном смысле в свои руки. Отмечать можно наедине (для многих этот праздник наверное и так каждый день случается :) А можно пригласить партнера. Тут уже все зависит от вашей испорченности и распущенности.

Международный день секс-работников (2 июня)

Этот праздник в народе более известен как День проституток. Основная его задача — обратить внимание общества на проблемы, с которыми приходится сталкиваться работникам сферы сексуальных услуг. Как отмечать - решайте сами.

Международный день женского оргазма (9 августа)

Праздник был учрежден в 2006 году бразильцем Ариматеио Дантаса в виде извинения перед своей женой, которой он сильно задолжал в постели. Время идет, и это День стали отмечать в Испании, Мексике, Аргентине, Перу, Норвегии и в других странах. Тут все понятно. Женщины должны стать потными от удовольствия, мужчины - от старания. Сексом можно встретить рассвет - невероятное начало дня, об этом знает каждая женщина. Или займитесь сексом в каком-нибудь новом для вас месте. Дама наверняка оценит ваш энтузиазм и смелость.

День взаимного орального секса (6 сентября)

Этот день просто создан для позы "69". Используйте ее!

День празднования бисексуальности (23 сентября)

Впервые отмечался в 1999 году в США. С тех пор популярность этого праздника только набирает обороты. В Канаде, например, его отмечают, помимо секса, еще и зваными ужинами с танцами. А в Австралии утраивают бал-маскарад. В любом случае, если этот праздник близок вам - дерзайте!

Международный день объятий (4 декабря)

Романтичный, ни к чему не обязывающий праздник. Однако, празднование его среди взрослых людей может перерасти в нечто большее, чем просто обнимашки. Но, начните именно с них. Нежные объятия, поглаживания груди, бедер... Кто знает, возможно именно это 4 декабря вы будете вспоминать еще ни один год.

И напоследок совет от автора - придумывайте свои секс-праздники! Отметьте первый секс в отпуске, первый ролевой секс или одновременный оргазм. В общем, не стесняйтесь, живите здОрово и наслаждайтесь.