Как приготовить глинтвейн дома: лучшие рецепты к новому году

Приготовление глинтвейна – творческий процесс, который располагает к экспериментам.

С наступлением холодов в Украине уже традиционно вспоминают о глинтвейне. Немного горячего вина с пряностями могут внести немного тепла и уюта даже в самые мрачные и морозные зимние дни.

Глинтвейн поможет скоротать вечер с друзьями или украсить праздничный стол. Готовить его совсем не сложно, особенно если знать несколько небольших тонкостей. УНИАН нашел в сети рецепты глинтвейна и готов дать несколько важных советов по его приготовлению.

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Рецепт глинтвейна – классический

Классический глинтвейн готовится из красного сухого вина. На полтора литра вина потребуется 150-200 граммов сахара (по вкусу), по щепотке гвоздики, корицы, тертого (либо молотого) имбиря и кардамона, а также лимон.

Лимон вымыть и натереть на цедру на средней терке. Смешать с сахаром и специями, высыпать в эмалированную кастрюлю. Полученную смесь залить вином и перемешать.

Поставить кастрюлю на медленный огонь, разогреть до 70-80 градусов, помешивая. Напиток желательно процедить, подавать горячим, с дольками апельсина.

Важно помнить, что глинтвейн нельзя доводить до кипения.

Рецепт глинтвейна без сахара

Глинтвейн можно готовить и без сахара, но такой рецепт понравится любителям характерного для вина кислого привкуса. Сахар без труда можно заменить медом – полторы столовых ложки на полтора литра вина.

Сладость глинтвейну без сахара могут придать и фрукты – выжмите в глинтвейн немного апельсинового сока, либо добавьте мелко нарезанные цитрусовые в нагретое вино и дайте ему настояться.

Рецепт глинтвейна безалкогольного

Для тех, кто не хочет или не любит пить, давно придуман безалкогольный глинтвейн. Его готовят на основе сока.

На литр темного виноградного, смородинового или вишневого сока потребуется 3-4 стручка гвоздики, 2 звездочки бадьяна, столовая ложка молотого имбиря, щепотка корицы и лимон.

Приправы смешать в глубокой миске, вымыть и мелко нарезать лимон, удалив косточки. Нагреть сок в неметаллической кастрюле, не доводя до кипения.

Добавить в горячий сок приправы и лимон, тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться около 15 минут. Подавать теплым, при желании – с дольками апельсина.

Безалкогольный глинтвейн можно приготовить и на основе яблочного сока. Такая рецептура дополнительно потребует яблока – его следует мелко нарезать и добавить в нагретый сок вместе с лимоном и приправами.

Безалкогольный глинтвейн из яблочного сока получится светлым. При желании его можно подкрасить, добавив ложку смородинового, либо вишневого варенья.

Рецепт глинтвейна с апельсином

Глинтвейн с апельсином и медом также готовится на основе красного сухого вина. На одну бутылку (750 мл) потребуется половинка апельсина, половина яблока, 2-3 столовых ложки меда, 1-2 палочки корицы, 5 горошин душистого перца и 5-6 бутонов гвоздики.

Мелко нарезать яблоко и апельсин, положить в кастрюлю, смешать с медом и пряностями. Залить кастрюлю вином и греть на медленном огне, помешивая. Не доводя до кипения, снять с огня и дать постоять под закрытой крышкой до 15 минут. Подавать горячим.

Рецепт глинтвейна с чаем

Глинтвейн с зеленым чаем поможет привести нервы в порядок и расслабиться.

На одну бутылку красного сухого вина потребуется половина яблока, половина апельсина, до 100 граммов сахара (по вкусу) щепотка тертой корицы, лимон, 4-5 горошин душистого перца, 3-4 палочки гвоздики и 10-20 граммов зеленого листового чая.

Закипятить 100 мл воды и заварить в ней чай. Мелко нарезать лимон, апельсин и яблоко, поместить их в кастрюлю и смешать со специями. По вкусу добавить сахар.

Залить полученную смесь вином. Нагреть вино примерно до 80 градусов и добавить в него чай. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Напиток готов.

Глинтвейн из белого вина

Глинтвейн также готовят из белого вина, желательно сухого. Такой напиток будет неплохо гармонировать с ромом или коняком.

На 1 бутылку сухого белого вина (750 мл) потребуется 1 столовая ложка рома, 100 граммов воды, до 150 граммов сахара или меда (по вкусу), несколько бутончиков гвоздики, щепотка тертой корицы, по половине апельсина и небольшого яблока.

Замешать специи с сахаром в воде, довести ее до кипения. Мелко нарезать фрукты, добавить их в кипящую воду, варить 1 минуту. Добавить вино, нагреть, не доводя до кипения. В горячий напиток добавить столовую ложку рома.

Рецепт глинтвейна - видео

Приготовление глинтвейна – творческий процесс, который располагает к экспериментам. Важно лишь помнить, что вино не стоит доводить до кипения, а также не делать напиток слишком уж сладким.

Для тех, кто ищет легких путей, или просто экономит время, давно доступны специальные смеси для его приготовления.

Подавать глинтвейн можно с фруктами или палочкой имбиря, в высоких бокалах. В таком виде он станет прекрасным украшением новогоднего стола.