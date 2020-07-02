Близнецы – очень социальные люди, и они инстинктивно знают, что сказать, чтобы расположить к себе людей или завязать разговор.

Интуиция – это тот скромный внутренний голос, который присутствует у каждого из нас, но мы далеко не всегда обращаем на него внимание, а то и просто игнорируем.

Астрологи назвали знаки Зодиака с самой мощной интуицией, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеПарад планет 4 июля: в жизни четырех знаков Зодиака наступит белая полосаБлизнецы – очень социальные люди, и они инстинктивно знают, что сказать, чтобы расположить к себе людей или завязать разговор. Мало того, этот знак заранее предвидит, что вы собираетесь произнести, прежде чем вы озвучите свои мысли. Интуиция Близнецов помогает им понять, как они должны себя вести в любой ситуации, и они гениальны в плане того, как умело оставить о себе яркое и позитивное первое впечатление.

Рак

Для Рака интуиция и мощное осознание своих эмоций идут рука об руку, поэтому неудивительно, что они очень внимательны к своему внутреннему голосу. Мало того, что Раки – эмпаты и способны ощущать эмоции близких, они еще и восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей. Интуитивность этого знака является основной причиной того, почему многие люди чувствуют себя комфортно, взаимодействуя с ним – они знают, что Рак понимает, что именно они чувствуют, даже не объясняя ему свое состояние.

Дева

Девы чрезвычайно наблюдательны, что может быть ответом на то, почему они столь интуитивны: они никогда ничего не упускают из виду и подмечают каждую мелочь, на которую другие вообще не обратят никакого внимания. Девы не умеют воспринимать многие события и ситуации легко и просто, и они склонны чрезмерно анализировать всё происходящее. Жизнь – это одна сплошная загадка для Девы, и она зачастую чувствует себя почти обязанной выяснить, что же находится под поверхностью.

Весы гиперчувствительны ко всему: к самим себе, к своим мыслям, чувствам и тому, что происходит с окружающим миром. Благодаря своему внутреннему голосу, они также предвидят все потенциальные опасности и угрозы, но это не делает их менее оптимистичными. У Весов есть способность видеть позитив во всем, они ощущают нюансы каждой ситуации, и отлично понимают все перспективы, особенно когда дело касается возможных конфликтов. Они отказываются воспринимать мир в черно-белых тонах, поскольку интуитивно знают, что все не так просто, и в жизни существует целый спектр цветов и оттенков.

Скорпион

У Скорпионов безумно развита интуиция в отношении других людей. Они, например, буквально на физическом уровне улавливают ложь в любом её проявлении. Неважно, что вы делаете или говорите, Скорпион всегда узнает правду. У этого знака очень острое мировосприятие, и они знают все мотивы своих поступков и слов. Даже не надейтесь в чем-либо одурачить Скорпиона, вам это не удастся – он с легкостью прочтет ваши мысли и оставит в дураках именно вас.

Рыбы

Интуитивные люди склонны к творчеству, а Рыбы – один из самых креативных зодиакальных знаков. Их вдохновение – это тоже голос их интуиции. Они просто следуют ей, не задавая лишних вопросов, и в результате создают что-то фантастическое. Их творчество зарождается глубоко внутри, и осознать его истоки практически невозможно. Рыбы также чрезвычайно восприимчивы, поэтому они способны прочувствовать будущие события, даже когда для этого еще нет никаких предпосылок.

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