Женщина с таким именем обычно напористая, целеустремленная и в то же время она очень впечатлительная и капризная.

Женское имя Юлия в рейтинге популярности в Украине занимает довольно высокие позиции. А за границей есть немало имен-синонимов.

Юлия: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло к нам из Греции, где слово "Иулия" означало "пушистая", "волнистая", "кудрявая". Вторая же гласит, что имя – латинского происхождения и трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев".

Уменьшительно-ласкательные формы имени Юля, Юла, Юлюся, Юлечка, Юленька, Юлица, Лиана, Юлана. Родственные и варианты имени в других странах: Иулия, Июлия, Юлиана, Юлианна, Джулия, Жюли, Жулия, Юйле, Джулиана, Жулиана, Хулиана, Жюльена, Юлиана, Юлиана, Джиллиан.

Интересно, что в скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившихся в декабре (по созвучию со словом "jul" - "Рождество").

Юлия в детстве

Девочки с именем Юля растут общительными и дружными детьми. Они легко находят общий язык с другими детьми. Они очень радостны и заряжают ею окружающих.

Это довольно чувствительный и впечатлительный ребенок. Но он не умеет долго обижаться, его обиды быстро проходят, и уже снова на безмятежном небе девочки светит солнышко.

Юля не любит проигрывать, она часто спорит и редко признает свою неправоту. В любом соревновании ей нужен только выигрыш! А если она увлечется каким-то делом, обязательно станет в ней первой.

В школе эта девочка будет учиться хорошо, хоть без особого интереса. Резкие перепады настроения будут сменять друг друга, но внешне девочка будет казаться спокойной и уравновешенной. У Юлии обычно немного друзей, зато большинство из них останутся таковыми практически на всю жизнь.

Юлия: характер и судьба

Юлия очень общительна и нежна, но в то же время она очень уязвима и капризна. В подростковом возрасте в ней проявится доля здорового эгоизма и упрямства.

Читайте такжеЗначение имени Милана: характер, судьба, совместимость с другими именамиЖенщина с таким именем добрая, щедрая, справедливая, напористая, целеустремленная, трудолюбивая, немного ленивая, но надежная и исполнительная. У нее отличные шансы на становление руководителем или организатором.

В глубине души Юлия довольно скрытная и, внимательно слушая собеседника, она мало, что расскажет о себе. В поступках девушка может быть слишком осторожная и нерешительная. Внешне Юлия кажется мудрым и тактичным человеком.

Иногда на Юлию может напасть апатия и равнодушие, тогда ей лучше дать покой и она быстро вернется к своему привычному состоянию.

Юлия в любви и браке

Вокруг Юлии всегда толпа поклонников и девушка воспринимает это как должное. Она не спешит замуж и к выбору мужа подходит весьма критично, не слишком поддаваясь своим чувствам.

Муж Юлии должен быть лучшим из лучших и доказать это на деле. Ее избранник должен уметь защитить себя и своих близких. Кроме того, он должен иметь выдержку и терпение, а также вести здоровый образ жизни.

После женитьбы муж становится для Юлии смыслом жизни и предметом восхищения. Она стремится к жизни без ссор и скандалов, всячески поддерживает гармонию и мир в семье.

Она старается как можно лучше выполнить свой материнский долг. Ответственность за развитие, воспитание и образование детей полностью ложится на ее изящные, но сильные плечи.

Совместимость Юлии с мужскими именами

Читайте такжеЗначение имени Назар: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у Юлии с Варлаамом, Глебом, Гордием, Борисом, Дмитрием, Макаром, Егором, Робертом и Трофимом.

С такими мужчинами, как Анатолий, Алексей, Богдан, Евгений, Ипполит, Максим, Михаил, Самуил, Рем, Руслан, Семен и Яков, у нее есть шансы построить долговечный, прочный и действительно счастливый брак.

А вот с Антоном, Артуром, Владиславом, Георгием, Демьяном, Лукой, Платоном, Станиславом и Ярославом отношений лучше не строить, потому что, как утверждают астрологи, будут только ссоры, скандалы и разногласия.

Именины Юлии

Свой день ангела Юлия празднует 31 мая, 29 июля.

Вас также могут заинтересовать другие материалы:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН