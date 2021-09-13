Дмитрий - имя, которое остается популярным уже несколько десятков лет

Дмитрий - очень популярное мужское имя в Украине и русскоговорящих странах, а также в восточной Европе. Это древнее имя с большой историей. Ранее мы рассказывали, что означает имя Антон и каким будет расти мальчик с таким именем.

Дмитрий: значение и происхождение имени. Формы имени

Дмитрий - это древнегреческое имя, которое означает "посвященный богине Деметре" - богине плодородия и земли. Ещё одно значение имени "земледелец". Аналоги имени Дмитрий в других языках не сильно отличаются от имени на русском. Распространены формы Диметрий, Деметриус, Деметер, Митрей, Дмитро.

Имя Дмитрий является 3 по популярности мужским именем в России и 4-6 в Украине. Это красивое имя не устаревает и всё ещё пользуется большим спросом.

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Дима, Димка, Димон, Митя, Митяй, Димочка, Димушка, Димчик, Димончик, Димуля, Димулька, Димуся, Димуська, Димаха, Димаша, Димуха, Димуша, Митюля, Митуля, Митюня, Митюха, Митюша, Митяха, Митяша, Митря, Митра, Митраша, Митрюха, Митрюша.

Именины Дмитрия

Дмитрий отмечает именины 24 февраля, 28 мая, 16 июня, 22 августа, 24 сентября, 4 октября, 8, 10, 28 ноября. Самым почитаемым Дмитрием у православных является московский князь Дмитрий Донской.

Дмитрий в детстве

Дима в детстве - активный, подвижный и непослушный мальчик. Энергия из него бьет ключом. Родителям маленького Дмитрия стоит очень внимательно следить за активным и шаловливым сыном чтобы он не попал в неприятности. В садике он нередко лезет в драки и ломает игрушки. Совладать с этим мальчиком очень непросто - для этого понадобится много терпения. Но если родителям удастся направить энергию Димы в спорт или творчество - их сын вырастет большим профессионалом в своем деле.Читайте такжеРабочее место по фен-шуй

В школе Дмитрий такой же активный и непоседливый. У мальчиков с этим именем могут быть проблемы с дисциплиной. Они часто дерутся, прогуливают уроки, не слушают учителей, имеют низкую успеваемость. Для Димы очень важен пример отца - мальчик подражает ему и берет с него пример. Отец должен воспитывать своего сына и корректировать его поведение. Дома Дима более сдержанный и спокойный. Ему нравится помогать матери и отцу, выполнять работу по дому, иметь собственные обязанности. Дмитрий с детства учится самостоятельности - эти порывы надо поощрять.

Характер и судьба Дмитрия

Взрослый Дмитрий очень отличается от себя в детстве. Это уравновешенный, спокойный, уверенный мужчина. Он трудолюбивый, упрямый, умный, честолюбивый. Дмитрию крайне важно состоятся в жизни, добиться чего-то значительного, внести свой вклад в общество. Он имеет свое мнение по любому вопросу и будет активно его отстаивать. Переубедить его почти невозможно. Обладатели этого имени добросердечные и открытые, они не любят конфликты. Не распускают слухов и не обсуждают человека за спиной.

В работе Дмитрий выбирает карьеру с возможностью профессионального и личного роста. Деньги для него не очень важны - гораздо важнее для него каждый день быть лучше себя вчерашнего.

Дмитрий - хороший, преданный друг. Друзей у него немного, но каждого из них он очень ценит. В сложной ситуации на него можно положиться.Читайте такжеНазваны три самых несчастных знака Зодиака

В любви Дмитрий показывает себя серьезным и немногословным. Чувства он показывает поступками. Дима очень требовательный к женщинам. Его избранница должна быть исключительной женщиной. В поисках идеала он может долгие годы прожить в одиночестве и поздно жениться. В браке показывает себя как глава семьи и заботливый муж. Он решает все семейные проблемы и во всем поддерживает жену. Работа имеет очень большое значение для Димы, из-за чего он может уделять недостаточно внимания своей жене. Это очень хороший отец. Счастье детей для него важнее собственного.

Совместимость имени Дмитрий

Дмитрий имеет высокую совместимость в любви и браке с женщинами по имени Валерия, Марина, Екатерина, Анна, Руслана, Александра, Антонина, Алла. Яркие романтические отношения, но проблемная семейная жизнь у Дмитрия будет с Викторией, Евгенией, Натальей, Алиной, Ольгой. Низкая совместимость Дмитрия с именами Валентина, Галина, Владислава, Роза, Надежда, Татьяна, Кристина.

Автор: Екатерина Пулатова