Мужчина с таким именем обычно коммуникабельный, интеллигентный и трудолюбивый.

Мужское имя Евгений является довольно популярным на территории Украины, а также в ряде других стран. И не зря – ведь у него древнее и благородное происхождение.

Евгений: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Евгений по происхождению древнегреческое. В переводе с древнегреческого оно означает "благородный", "знатный". Более дословный его перевод в современной интерпретации – "с хорошими генами". Имя происходит от слова Εὐγένιος, которое произносилось как Эугениос. Особенно популярным оно было в дворянской среде XIX века.

Чаще всего владельцев этого имени в сокращенной форме называют Женей. Много сокращений и уменьшительно-ласкательных форм имени перекликаются: Женька, Женечка, Жека, Гена Женюша, Жеша, Евгеха, Евгеша, Геша, Евгешка, Евгений, Геня, Геня.

Имя Евгений имеет женскую форму имени – Евгения.

Евгений в детстве

Раннее детство мальчика по имени Евгений переполнено непредсказуемостью, движением, активностью и в то же время спокойствием. По своей сути, это одновременно спокойный, подвижный, тихий и вообще беспроблемный ребенок.

Маленький Женя очень умный мальчик, что заметно с раннего детства. Его сообразительность и находчивость постоянно удивляют взрослых. Этот мальчик большой фантазер. Проявляя смекалку, придумает интересную игру совершенно из ничего. Любит шумные игры, в которых он – главный герой, побеждающий зло. Но в жизни Евгений больше предпочитает находить компромиссы мирным путем.

В общении маленький Евгений легок. Его сверстников привлекает в нем доброта и хороший такт, которым он наделен от природы.

Ребенок дошкольного возраста любопытен в меру. Если ему не уделять должного внимания, то замыкается в себе и своих интересах. Не страдает из-за отсутствия друзей, но с легкостью находит общий язык со сверстниками при первой же возможности.

Евгений: характер и судьба

Обычно у взрослых Евгениев непростой склад ума – предугадать действия такого мужчины сложно, он слишком скрытен и никого не посвящает в свои планы. Главная проблема названного таким именем мужчины – это неспособность определиться со своими целями в жизни, ведь он постоянно мечется между разными вариантами, не может определить приоритет.

Читайте такжеЗначение имени Назар: характер, судьба, совместимость с другими именамиУ Евгения очень хорошо развита интуиция, он умеет замечать малейшие детали, которые помогают ему быть в курсе всех событий. Этот мужчина прекрасно разбирается в совершенно разных вопросах. Он – утонченный и бесстрастный мужчина.

Евгению легко быть душой компании, ведь всегда уместно может рассказать шутку, анекдот, интересную историю. Его коммуникабельность, артистичность и интеллигентность украшают любую вечеринку или раут.

Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Он всегда честно и добросовестно трудится, но при этом не лишен честолюбия. Очень часто Евгений выбирает технические профессии – инженера, программиста, архитектора, конструктора.

Евгений в любви и браке

Поскольку Евгений очень образованный и умный человек, то и в своей избраннице он хочет видеть не только красивую обертку, но и прекрасное наполнение. Он ценит в женщине душевность и открытость, но в то же время в ней должна быть и доля загадочности.

Этого мужчину удержит возле себя та женщина, загадку привлекательности которой он так и не сможет разгадать. Вообще же говоря, это милый, добрый, приятный в общении человек.

Евгений обычно серьезно относится к браку: выбрав женщину, с которой он хотел бы связать свою судьбу, будет еще какое-то время к ней присматриваться. Для Жени важно, чтобы жена соответствовала его критериям.

В духовном плане названный таким именем мужчина искренне предан своей семье и жене. В семейной жизни Евгений образцовый муж и замечательный отец.

Совместимость Евгения с другими именами

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у имени Евгений с такими женскими именами как Галина, Дина, Ия, Лариса, Людмила, Тамила, Рената.

С женщинами по имени Алевтина, Диана, Дина, Кристина, Зоя, Ирма, Лидия, Лолла, Сарра, Татьяна, Элина ему удастся построить крепкий и стабильный брак, наполненный позитивом и счастьем.

А вот что касается Антонины, Виктории, Екатерины, Ирины, Киры, Лины, Елены, Таисии, Яны, по утверждению астрологов, совместимости здесь, увы, вообще никакой.

Именины Евгения

Свой день ангела Евгений празднует 21 января, 3 февраля, 25 февраля, 4 марта, 10 марта, 20 марта, 3 августа, 31 августа, 20 сентября, 23 сентября, 8 октября, 29 октября, 11 ноября, 20 ноября, 24 ноября, 7 декабря, 23 декабря, 26 декабря.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН