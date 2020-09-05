Львы имеют все шансы начать перспективные отношения, говорят астрологи.

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября.

При этом они выделили знаки Зодиака, которым этот период принесет приятные перемены. Об этом пишет SlovoFraza.

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Овен

Для влюбленных Овнов это очень благоприятная неделя: высоки шансы, что пассия проявит ответные чувства. Семейным представителям знака астрологи советуют взять инициативу в свои руки — крепкая любовь гарантирована.

Близнецы

Неделя принесет Близнецу что-то неожиданное. Кто-то, связанный с Близнецами по линии сердца, приятно их удивит: это может быть дорогой подарок, положительные эмоции или шокирующие новости.

Лев

Львы имеют все шансы начать перспективные отношения. Эта неделя — время больших любовных перемен, когда гороскоп указывает на возможность нового этапа в личной жизни.

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Автор: УНИАН