Знак Зодиака Водолей имеет славу очень творческого, неординарного, эксцентричного. Любовная совместимость Водолея по гороскопу зависит от схожести характеров

Знак Зодиака Водолей известен своим необычным характером, творческим мировоззрением, острым умом. Этот человек не боится выделяться из толпы. Он живёт так, как хочет, не озираясь на нормы и традиции. Водолеи имеют репутацию чудаков и экспериментаторов. У них необычные редкие увлечения, они интересуются нестандартным искусством, имеют свой стиль в одежде. Но их чудаковатость не отталкивает, а наоборот привлекает других. Водолеи отличаются большим упорством в достижении своих целей. Они готовы много трудиться для своего счастья. И пусть их цели и мечты кажутся другим странными и непонятными, Водолеев это не волнует. Недостатки знака Водолей – несобранность, невнимательность, не пунктуальность, ленивость, легкомысленность.

Любовная и семейная совместимость Водолея

Водолеи любят новые знакомства и флирт. Они достаточно романтичные натуры, любят комплименты и стихи о любви. Влюбляются быстро и надолго. Водолей может прожить в браке с одним человеком всю жизнь. Самой большой ценностью для этого знака является личная свобода. Водолеи не любят быть привязанными к одному месту и заниматься бытом. Они часто путешествуют, переезжают в новые места, меняют сферу деятельности и активно занимаются творчеством. Для представителей знака Водолей очень важно личное пространство. Они не терпят, когда их контролируют и ревнуют.

Высокая совместимость Водолея по гороскопу с такими знаками Зодиака:

Близнецы;

Лев;

Весы;

Стрелец.

Водолея и Близнецов объединяет любовь к свободе и творчеству. Эта пара может построить счастливые отношения. Пара Водолей-Лев – это две яркие индивидуальности, они испытывают взаимный восторг и интерес. Они черпают вдохновение из чужого опыта и умеют находить компромиссы.

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Высокую совместимость Водолей имеет с Весами. Эти два знака имеют много различий, но дополняют и уравновешивают друг друга. Стрелец и Водолей имеют все шансы заключить хороший брак без скандалов и утери интереса. Особенно успешным этот союз будет если Стрельцом является мужчина.

Низкую совместимость в любви Водолей имеет с Тельцом, Раком, Рыбами. Первый слишком отличается от креативных Водолеев – он приземленный, реалистичный и даже занудный. Эти два знака вряд ли заинтересуют друг друга. Рак и Рыбы смогут создать счастливые отношения с Водолеем только если будут заинтересованы в этом. Любовный гороскоп рекомендует им стать более уверенными и открытыми, чтобы привлечь Водолея.

Водолеи в дружбе

Водолеи – очень интересные и дружелюбные. С ними приятно общаться. Они легко идут на контакт. Водолеи отзывчивые, уверенные в себе, эрудированные. Несмотря на то, что они знают больше других, Водолеи обладают скромностью и не зазнаются, не поучают друзей и не хвастаются своими достижениями. Им свойственна скромность, заботливость, внимательность к другим. Это бунтари и яркие индивидуальности, и для дружбы они выбирают интересных людей.

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Водолея можно назвать преданным другом и интересным собеседником. Водолей имеет низкую совместимость в дружбе с Козерогами, Тельцами и Скорпионами. Но даже с ними он может подружиться, если увидит в них индивидуальность. С представителями остальных знаков Водолеи легко идут на контакт.

Водолеи в работе, бизнесе, карьере

Водолея нельзя назвать трудолюбивым и дисциплинированным сотрудником. Строгие графики работы, сроки и списки требований их пугают. Они часто меняют сферу деятельности и могут неожиданно уволиться даже если их всё устраивает. Для них важна финансовая состоятельность. Они могут сменить работу на более прибыльную. Этот знак редко добивается больших успехов в своей профессии. Есть у Водолея и положительные стороны – креативность, инициативность, оригинальность, обилие новых идей. Водолеи это хорошие ученые, художники, писатели, режиссеры, туристические гиды, журналисты, музыканты, стоматологи. Как руководители они лояльные и порядочные.

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Автор: Екатерина Пулатова