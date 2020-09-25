Знак Зодиака Водолей известен своим необычным характером, творческим мировоззрением, острым умом. Этот человек не боится выделяться из толпы. Он живёт так, как хочет, не озираясь на нормы и традиции. Водолеи имеют репутацию чудаков и экспериментаторов. У них необычные редкие увлечения, они интересуются нестандартным искусством, имеют свой стиль в одежде. Но их чудаковатость не отталкивает, а наоборот привлекает других. Водолеи отличаются большим упорством в достижении своих целей. Они готовы много трудиться для своего счастья. И пусть их цели и мечты кажутся другим странными и непонятными, Водолеев это не волнует. Недостатки знака Водолей – несобранность, невнимательность, не пунктуальность, ленивость, легкомысленность.
Любовная и семейная совместимость Водолея
Водолеи любят новые знакомства и флирт. Они достаточно романтичные натуры, любят комплименты и стихи о любви. Влюбляются быстро и надолго. Водолей может прожить в браке с одним человеком всю жизнь. Самой большой ценностью для этого знака является личная свобода. Водолеи не любят быть привязанными к одному месту и заниматься бытом. Они часто путешествуют, переезжают в новые места, меняют сферу деятельности и активно занимаются творчеством. Для представителей знака Водолей очень важно личное пространство. Они не терпят, когда их контролируют и ревнуют.
Высокая совместимость Водолея по гороскопу с такими знаками Зодиака:
- Близнецы;
- Лев;
- Весы;
- Стрелец.
Водолея и Близнецов объединяет любовь к свободе и творчеству. Эта пара может построить счастливые отношения. Пара Водолей-Лев – это две яркие индивидуальности, они испытывают взаимный восторг и интерес. Они черпают вдохновение из чужого опыта и умеют находить компромиссы.
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Высокую совместимость Водолей имеет с Весами. Эти два знака имеют много различий, но дополняют и уравновешивают друг друга. Стрелец и Водолей имеют все шансы заключить хороший брак без скандалов и утери интереса. Особенно успешным этот союз будет если Стрельцом является мужчина.
Низкую совместимость в любви Водолей имеет с Тельцом, Раком, Рыбами. Первый слишком отличается от креативных Водолеев – он приземленный, реалистичный и даже занудный. Эти два знака вряд ли заинтересуют друг друга. Рак и Рыбы смогут создать счастливые отношения с Водолеем только если будут заинтересованы в этом. Любовный гороскоп рекомендует им стать более уверенными и открытыми, чтобы привлечь Водолея.
Водолеи в дружбе
Водолеи – очень интересные и дружелюбные. С ними приятно общаться. Они легко идут на контакт. Водолеи отзывчивые, уверенные в себе, эрудированные. Несмотря на то, что они знают больше других, Водолеи обладают скромностью и не зазнаются, не поучают друзей и не хвастаются своими достижениями. Им свойственна скромность, заботливость, внимательность к другим. Это бунтари и яркие индивидуальности, и для дружбы они выбирают интересных людей.
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Водолея можно назвать преданным другом и интересным собеседником. Водолей имеет низкую совместимость в дружбе с Козерогами, Тельцами и Скорпионами. Но даже с ними он может подружиться, если увидит в них индивидуальность. С представителями остальных знаков Водолеи легко идут на контакт.
Водолеи в работе, бизнесе, карьере
Водолея нельзя назвать трудолюбивым и дисциплинированным сотрудником. Строгие графики работы, сроки и списки требований их пугают. Они часто меняют сферу деятельности и могут неожиданно уволиться даже если их всё устраивает. Для них важна финансовая состоятельность. Они могут сменить работу на более прибыльную. Этот знак редко добивается больших успехов в своей профессии. Есть у Водолея и положительные стороны – креативность, инициативность, оригинальность, обилие новых идей. Водолеи это хорошие ученые, художники, писатели, режиссеры, туристические гиды, журналисты, музыканты, стоматологи. Как руководители они лояльные и порядочные.
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