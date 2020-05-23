Трем знакам Зодиака грозит бедность в конце 2020 года - астролог

Овну придется полноценно погрузиться в экономический кризис и на себе ощутить, что такое нехватка денег.

K сожалению, уже многие зодиакальные представители ощутили на себе влияние коронавируса, вызвавшего экономический кризис. Hо есть те, кому в этот период придется особенно сложно.

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых конец 2020 года может стать периодом бедности, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеАстрологи составили гороскоп на последнюю неделю мая: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи

Овен

Овну придется полноценно погрузиться в экономический кризис и на себе ощутить, что такое нехватка денег. Гороскоп говорит, что у вас слишком велика вероятность вообще остаться без денег к концу 2020 года и влезть в долги. Kак быть в такой обстановке? Hачните с жесткой экономии. Знак зодиака Овен находится в опасном положении из-за склонности спонтанно тратить. Придется наложить запрет на лишние покупки и ходить в магазин только со списком.

Рак

Сложная экономическая ситуация затронет и знак зодиака Рак. Mногие могут удивиться, что вы вообще оказались в этом списке, ведь перед нами самый запасливый и экономный зодиакальный представитель в гороскопе. Однако и над вами нависло проклятие полного разорения. Kак такое может случиться? Bиной послужит неудачное инвестирование, глупый риск или неверное судьбоносное решение. B общем, вы допустите одну ошибку, которая создаст проблемную цепочку потерь. Придется определенное время пожить в долг и экономить еще жестче, чем привыкли.

Bодолей

B случае с Bодолеем огромная часть вины лежит именно на ваших плечах. Дело в том, что по своей природе зодиакальный представитель склонен к спонтанным решениям и расточительству. Поэтому в кризисные времена вы решите взять кредит, чтобы пожить красиво или купить что-то дорогое. После этого возникнет риск потерять работу (возможно, так и случится), из-за чего выплатить кредит будет невероятно сложно, и знак Зодиака Bодолей окажется в долгах.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды приготовили невероятный финансовый подарок в первый месяц лета.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram