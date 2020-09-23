Овен - человек очень упрямый и уверенный в себе. Чтобы он стал вашим другом или партнером, к нему нужен особый подход.

Из всех знаков Зодиака Овен известен своей предприимчивостью, самостоятельностью, открытостью, целеустремленностью. Это обаятельные и энергичные люди, прирожденные лидеры, которые любят вести людей за собой и нести бремя ответственности. Овны прямолинейные и горделивые, они никогда не потерпят обидных слов в адрес себя и их близких. Ни в коем случае не спорьте с ними и не перебивайте – иначе можете услышать грубость. Они очень эгоистичные и упрямые – как в хорошем, так и в плохом смысле. С Овном никогда не бывает скучно, его неординарность и горячая голова постоянно приводит к приключениям. Это самый упрямый знак Зодиака. Овны честные и открытые, никогда не прощают предательства. Эти люди видят в других самое лучшее, они немного наивные.

Совместимость Овна в любви

Овны очень динамичные натуры со сложным характером. В отношениях почти всегда занимают доминирующую роль. Мужчина-Овен – это главарь в семье. Его авторитет непоколебим, все члены семьи должны его слушаться и не спорить. Это рыцарь на белом коне, борец с несправедливостью. Женщина знака Овен ищет сильного духом и самостоятельного мужчину, она часто делает первый шаг. Овны уважают уверенность и силу. Слабые, трусливые люди им не подходят. Среди отрицательных черт Овна: вспыльчивость, ревнивость и ужасное упрямство.

Высокая совместимость Овнов с Близнецами, Львами, Стрельцами, Скорпионами. Любовь Овна и Близнецов пылает ярко, как пожар. Их отношения очень активные, полны приключений и свободы. Однако иногда этим сильным личностям приходится бороться за главенство в отношениях. Овен и Лев одинаково решительные, целеустремленные и эгоистичные. Они идут в одном направлении по жизни и поддерживают друг друга.

Читайте такжеСовместимость Близнецов с другими знаками в любви, дружбе, работеОвна и Стрельца объединяет тяга к приключениям и новым впечатлениям. Их семейную жизнь скрашивают общие интересы и взаимоуважение. Отношения Овна и Скорпиона также будут иметь успех. Овнам очень импонирует жесткость, решимость и оптимизм Скорпионов. Высокую совместимость имеет союз двух Овнов. Эта огненная пара притягивается друг к другу с первого знакомства.

Низкая любовная совместимость у Овнов с Рыбами, Раками и Тельцами. Рыбы и Раки имеют ранимый характер, они не уверены в себе и не терпят дерзость и грубость. В романтических отношениях Овен просто задавит их своим стремлением доминировать. Телец очень спокойный и рассудительный, порой даже занудный, и воинственность Овна его утомляет. Семейная жизнь Овна с этими тремя знаками сложится лишь в том случае, если он сумеет умерить свой пыл и станет более мягким и чутким.

Дружба с Овном

У Овна немного друзей, но он пользуется уважением и большим авторитетом. К нему всегда обращаются в трудную минуту за поддержкой и советом. Этот человек имеет репутацию честного, уверенного в себе, справедливого и горделивого. Овен может обидеть других своими придирками и дерзкими замечаниями. Он никогда не промолчит в ответ на грубость или критику.

Овны – хорошие друзья, они умеют сочувствовать и поддерживать. Порой жертвуют своим комфортом и личным временем ради помощи другим. Ради друзей они свернут горы. Высокую совместимость в дружбе Овны имеют с Близнецами, Стрельцами, Львами, Девами. С Козерогами, Рыбами, Раками, Тельцами они вряд ли найдут общий язык.

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Работа и бизнес Овна

Овен – это ответственный человек, специалист высокого класса. В работе стремится к совершенству, за задание берутся с упорством и рвением. Как начальники они очень требовательные и строгие, не любят, когда им перечат. Но всегда справедливые и прямолинейные. Они никогда не обсуждают человека за спиной. Очень не любят ленивых, недобросовестных людей. В качестве подчиненного Овен не терпит к себе хамства и неуважения. Не боится высказывать недовольство даже наивысшему руководству. Овны хорошо разбираются в технике и электронике. Часто выбирают профессию инженера, техника, конструктора, строителя. Храбрость и решительность позволяет им быть военными, полицейскими, хирургами. Имеют предпринимательскую жилку, с удовольствием занимаются собственным делом.

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Автор: Екатерина Пулатова