Транзитный Марс: астролог предупредила о наступлении опасного периода

У нахождения Марса в Овне есть негативные качества: увлекшись новым проектом, мы быстро теряем к нему интерес.

В мире нарастает напряженность, связанная с природными и техногенными катастрофами: взрыв в Бейруте, унесший жизни почти двух сотен человек и разрушивший значительную часть города, ураган Исайяс, оставивший без света несколько миллионов жителей США, лесной пожар в Калифорнии, признанный крупнейшим в истории штата, жесткая посадка самолета в Индии.

Астрологи предупреждают: в ближайшее время неприятные события не прекратятся – напротив, могут усиливаться. О том, почему это происходит и как себя вести в таких обстоятельствах, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

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Транзитный Марс движется по зодиакальному кругу, заходя по очереди в каждый знак – так сказать, "погостить". Где-то он находится дольше, откуда-то выходит быстрее. В одних знаках чувствует себя хорошо, в других – не очень. Овен, по которому он – впрочем, как и по другим знакам – проходит в среднем раз в два года, является родным домом Марса, поэтому в нем он ощущает себя максимально комфортно. Само по себе его пребывание там особых опасностей не несет, напротив, оно может активизировать в людях нужные и полезные им качества – энергичность и инициативность. Мы начинаем генерировать новые идеи, у нас усиливается дар убеждения и умение увлечь на собой людей и повести их за собой на любые "баррикады".

Разумеется, есть у нахождения Марса в Овне и негативные качества: увлекшись новым проектом, мы быстро теряем к нему интерес, становимся чересчур вспыльчивыми, склонны к неоправданному риску, из-за чего попадаем в неприятные – а порой и травмоопасные – ситуации. Но о катастрофах глобального масштаба речь, тем не менее, не идет.

Соединение с Черной Луной

Почему же нынешнее пребывание Марса в Овне имеет такие последствия? Все просто: дело в том, что к моменту его вхождения в знак – 28 июня, там с января нынешнего года уже находилась Черная Луна (она же Лилит) – фиктивная планета, цель которой – обнаружить зло и, многократно увеличив, вывести его на всеобщее обозрение. Соединившись с Марсом в Овне, она провоцирует его на самые низкие и злые проявления: агрессию – как просто физическую, так и сексуальную, конфликты, в том числе и военные, пожары, техногенные и природные катастрофы. Продлится такое соединение до 21 октября – в этот день Черная Луна выйдет из знака Овна, и мы почувствуем значительное облегчение. Марс пробудет в своей обители чуть дольше – до 7 января, но – хоть и небольшую – часть своей агрессивности без Лилит он потеряет.

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Кому необходимо опасаться соединения Черной Луны с Марсом в Овне? Прежде всего представителям кардинальных знаков – Овна, Рака, Весов и Козерога, у них есть все шансы попасть под "раздачу". Людям, которые появились на свет под этими знаками, необходимо соблюдать особую осторожность. Касается это и людей, в гороскопе у которых важные планеты находятся в 23-м градусе кардинальных знаков (Овна-Рака-Весов-Козерога), но определить это может только профессиональный астролог.

Как защититься от негативного влияния Марса

Астролог рассказала. как обезопасить себя в подобных ситуациях. По ее словам, худшее, что можно сделать в это время, – впасть с панику. Стресс еще никому не принес пользы – не сделал боеспособным и не научил правильно действовать в сложной ситуации. В нашем случае можно сказать: береженого бог бережет. Самое главное – соблюдать осторожность: не пользоваться авиатранспортом, не превышать скорость за рулем, не перебегать дорогу в неположенном месте, не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, десятой дорогой обходить потенциально опасные объекты, выключать электроприборы и не пользоваться ими, если заметили хотя бы малейшую неисправность. Важно, с одной стороны, сдерживать свои эмоции, а с другой – не провоцировать на нездоровую реакцию неадекватных людей. Список того, чего не стоит делать, можно продолжать бесконечно, но смысла в этом нет – принцип правильного поведения понятен и так.

Ранее астролог назвала четыре знака Зодиака, у которых в августе закончится сложный период.

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