Составлен топ-3 самых злопамятных знаков Зодиака
08:57, 12 августа 2020Астрология
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Тельцы своим обидчикам не будут мстить, а вот помнить будут все до мелочей, говорят астрологи.
Козерог занял третье место в этом рейтинге / фото razgadamus.ru
Астрологи в своем гороскопе рассказали, как звезды влияют на характер людей.
Они назвали три знака Зодиака, которые считаются самыми злопамятными. Об этом пишет "Сегодня".
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ТОП-3 самых злопамятных знака Зодиака
Скорпион
Первое место досталось Скорпиону. Этот знак Зодиака постоянно думает о мести для тех, кто их когда-то обидел или унизил. Они всей душой ненавидят своих обидчиков, потому что прощать не умеют.
Телец
У Тельца — второе место. Своим обидчикам они не будут мстить, а вот помнить будут все до мелочей. Да и прощать они вовсе не умеют.
Козероги
И третье место - у Козерогов. Если обидные слова были связаны с работой или личными качествами представителей этого знака Зодиака, то прощения не ждите.
- Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые считаются самыми обидчивыми.
- Также были названы самые сильные знаки Зодиака среди мужчин.
- Кроме того, астроэксперты составили топ-3 самых ненадежных знака Зодиака среди мужчин.
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