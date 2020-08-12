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Составлен топ-3 самых злопамятных знаков Зодиака

08:57, 12 августа 2020
Астрология
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Козерог занял третье место в этом рейтинге / фото razgadamus.ru

Они назвали три знака Зодиака, которые считаются самыми злопамятными. Об этом пишет "Сегодня".

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ТОП-3 самых злопамятных знака Зодиака

Скорпион

Первое место досталось Скорпиону. Этот знак Зодиака постоянно думает о мести для тех, кто их когда-то обидел или унизил. Они всей душой ненавидят своих обидчиков, потому что прощать не умеют.

Телец

У Тельца — второе место. Своим обидчикам они не будут мстить, а вот помнить будут все до мелочей. Да и прощать они вовсе не умеют.

Козероги

И третье место - у Козерогов. Если обидные слова были связаны с работой или личными качествами представителей этого знака Зодиака, то прощения не ждите.

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Теги: #астролог#Гороскоп