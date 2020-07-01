Их всего два: астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет в любви в июле 2020

Козерогам и Водолеям звезды подарят в июле яркий и красивый роман, говорит астролог.

Личная тема в июле будет важной, в первую очередь, для Близнецов и Стрельцов. Но радоваться этим знакам не стоит: Венера в июле «нехорошая», битая квадратом Нептуна.

Такая Венера дает путаницу в чувствах, потерю личных границ, растворение в партнере, любовь «из жалости», всякие неприятные тайны у партнера – он может оказаться не свободен или иметь темное прошлое. Об этом рассказала астролог Наталья Коляда, пишет "Астромеридиан".

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"Влюбившись, вы можете приписывать тому, кого любите, ответные чувства, которых на самом деле у него нет. Вот такую неприятную любовь Близнецы и Стрельцы могут встретить до 27 июля. После 27 июля ситуация изменится. Венера «придет в себя» и вспомнит, что она должна приносить людям гармонию и радость, а не проблемы. Но она мало что сделает за оставшиеся до конца месяца дни. Близнецы и Стрельцы разве что успеют очнуться от морока и трезво оценить свою личную ситуацию", - прогнозирует астролог.

Козерогам и Водолеям звезды подарят в июле яркий и красивый роман с заметным, одаренным, может быть, публичным человеком. За ними будут эффектно ухаживать и демонстративно оказывать знаки внимания.

Самыми удачными для Козерогов будут 1 и 12 июля. Новые отношения могут завязаться и в новолуние 20 июля, но тогда они будут сопровождаться помехами и препятствиями.

Счастливыми для Водолеев будут 25 и 29 июля. Но нужно помнить: эти отношения принесут вам счастье, если у вас в гороскопе есть указания на «солнечный» роман. Иначе вам не понравится то, что происходит, – как партнер стремится присвоить все ваше время, постоянно требует внимания, ухаживает напоказ.

Ранее астролог Наталья Коляда составила денежный гороскоп на начало июля и рассказала, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех.

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