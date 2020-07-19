Астролог составила гороскоп на неделю 20 - 26 июля

В момент новолуния энергетический обмен между человеком и внешней средой, минимален.

Неделя начинается с новолуния (это соединение Солнца и Луны) в знаке Рака, которое произойдет 20 июля в 20:33 по киевскому времени. В момент новолуния энергетический обмен между человеком и внешней средой, минимален. В подсознании человека рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены.

В новолуние можно начинать только те дела, которые давно запланированы и досконально просчитаны, - они получат достойное развитие. А вот только что пришедшие на ум идеи с ходу реализовывать не стоит, поскольку, можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них, со временем, окажутся очень ценными и, непременно, воплотятся. В день новолуния стоит задать себе вопрос – что мне нужно, чтобы жить, развиваться и двигаться вперед. Соединение Солнца и Луны, как архетипы мужского и женского начала, дают жизнь, наполнение силой и энергией, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеКарьерный взлет и успешное будущее: астролог рассказала, кто из знаков Зодиака в июле начнет новую жизньТекущая неделя – это первая четверть лунных фаз, луна растет. В это время энергии текут из внутренней среды во внешнюю. Увеличивается активность людей, а окружающая среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Сейчас созидательная деятельность человека совпадает с естественными ритмами природы.

Овен

Многие Овны ощущают необыкновенную энергию, склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения, порой, превышая свои возможности или полномочия. В то же время, если правильно воспользоваться энергией данного периода, можно вырваться из сложных жизненных обстоятельств. Повышается физическая подвижность, легкость на подъем. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. Но избегайте крайностей – действия могут привести к сильному внутреннему перенапряжению, в результате - проблемы со здоровьем.

Телец

Повышается ваша творческая активность, контактность, способность воспринимать и анализировать информацию. Появляются возможности в полной мере использовать свой талант, а также знания и получить материальный результат. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить свои идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать рабочий процесс. Работа с документами, даже если и доставит хлопоты, в результате, завершится удачно.

Близнецы

В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными. Хорошо проявляете себя в профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Число общественных связей возрастает. С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения. Если вы долго занимались, каким либо проектом, работой, то в течение этой недели возможен финансовый успех. В течение недели общение с детьми или романтическим партнером доставит чувственное и интеллектуальное удовольствие. Хороший период для демонстрации своих умственных способностей.

Рак

Происходящие в этот период перемены не зависят от вашей воли или желания, вполне возможны финансовые затруднения, особенно касающиеся совместных ресурсов, алиментов, наследства или долговых обязательств. Обстоятельства этого дня могут привести к необходимости отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций. Новолуние 20 июля многим представителям знака Рака принесет эмоциональную усталость, неуверенность, но вторая половина недели будет благоприятна, все возникшие неприятности – быстропроходящее, серьезных неприятностей не принесут.

Положительные импульсы во всех отношениях. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при необходимости решения дел в этот период. Неделя благоприятна для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Подходящее время для романтических встреч, развлечений и светских мероприятий. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хороший старт на весь последующий год.

Дева

Появляется склонность к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме, которые при разумном подходе, могут оказаться весьма конструктивными. Смены настроения и нервозность негативно влияют на новые взаимоотношения - они могут внезапно закончиться, так и не начавшись. Может назреть необходимость перемены места жительства или необходимость ремонта. Любая работа, требующая активности и применения физической силы или использования различных инструментов, окажется успешной. Это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения, конечно, можно выбрать для этой цели спорт или активный отдых.

Весы

Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Завышенные требования к партнерам и необоснованная ревность, могут стать поводом для конфликтов и даже расставания. Из-за рискованных решений с отрицательными результатами можно дойти до потери доверия у окружающих, следствием чего может стать потеря работы. Внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут стать финансовые потери. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, но при разумном подходе, этого можно избежать.

Скорпион

Существующие проекты, дела, начатые ранее, в этот период идут успешно, поскольку усиливаются лидерские способности и появляется жажда действий. Успешна умственная работа. Вы легко схватываете идеи, предложения что-либо сделать или организовать. Отношения с коллегами и начальством хорошие, все хотят нравиться друг другу – так что грех не воспользоваться подходящим моментом для обращения к начальству с просьбами и предложениями. Благоприятное время для занятий с детьми, похвала и поощрение помогают активизировать желание заниматься творчеством, развиваться, читать, изучать.

Стрелец

В целом, фон недели благоприятный, становитесь активнее, более оптимистично смотрите в будущее. Присутствуют некоторые разногласия во мнениях и интересах, но выяснение отношений окажется конструктивным для брака и полезным для обеих сторон. То же можно сказать и для романтических, любовных отношений. Неделя продуктивной интеллектуальной деятельности и удачного решения многих задач, в том числе. Обстоятельства складываются благоприятным образом для того, чтобы успешно внедрять практические, рациональные идеи. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки офисной и бытовой техники.

Козерог

Реорганизация рабочей обстановки и методов производства повысит производительность труда в дальнейшем. Подходящая неделя для конструктивного обсуждения текущих дел и задач. Хороший период для приглашения в гости нужных людей. Приятное общение с друзьями, коллегами, единомышленниками, сделают эту неделю очень позитивной. Многие получат приятные известия, долгожданную почту. Возможны неожиданная выгода и финансовые поступления. Сдерживайте себя в эмоциях и выражениях, иначе нервозность спровоцирует обострение хронических заболеваний желудка, усиление неприятных симптомов.

Водолей

Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только для людей, уверенных в своих чувствах. Удачное время для решения многих домашних проблем, особенно касающихся безопасности и оформления жилища и отношений с женщинами. Отличный вечер для налаживания отношений в семье. Могут возникать противоречия и споры в отношениях с женским персоналом и партнерами-женщинами, но при этом, складывается удачная обстановка для решения вопросов, из-за которых возникают конфликтные ситуации.

Рыбы

Период благоприятен для романтических взаимоотношений, а также для активного отдыха. Главное, не увлекаться процессом и не уклоняться от практических дел, от своих профессиональных обязанностей. В этот период существует большая вероятность обмана, особенно со стороны женщин. Будьте бдительны - пустые траты станут причиной финансовых затруднений в дальнейшем. Не верьте сплетням и не ввязывайтесь в интриги. Направьте всю свою энергию на качественные преобразования деловых, партнерских отношений, для переоборудования производства или офиса.

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