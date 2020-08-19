Весам в августе будут помогать высшие силы, потому что вы проделали много работы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых до конца августа исполнятся все мечты.

Об этом пишет slovofraza.

Стрельцы сами куют свое счастье, правда, сами же иногда его и разрушают. Однако в августе счастье Стрельца не ускользнет от него, и самое заветное желание точно исполнится. Жизнь Стрельцов резко наладится, не сомневайтесь в своих силах.

Лев

Львы привыкли сами управлять своей судьбой и мечты исполнять тоже собственноручно. От Львов многое зависит в жизни их семьи, поэтому им приходится часто жертвовать своим временем, тратить силы и приходить на помощь. Но к концу августа Львы смогут посвятить время себе и своим мечтам, главное определите направление, в котором будете двигаться.

Весы

Весам в августе будут помогать высшие силы, потому что вы проделали много работы. Ставьте берет собой амбициозные цели и скрупулезно идите к их достижению.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, которым сентябрь сулит сказочное богатство.

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Автор: УНИАН