Запомните список подарок, которые могут принести беды и неприятности получателям.

Не все подарки приносят радость и пользу. Некоторые подаренные предметы могут навлечь беду на того, кто их принимает. Чтобы праздник не омрачался неприятными эмоциями, стоит запомнить список вещей, которые не годятся для сюрприза.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мы расскажем, можно ли дарить часы на день рождения, почему нельзя давать презенты заранее и что символизирует нож в качестве подарка.

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Что нельзя дарить на день рождения

Некоторые предметы могут быть негативно восприняты в качестве подарка или иметь негативную энергетику. Вот что не стоит дарить на день рождения и другие праздники:

Домашние животные . Живые существа - не игрушки. К выбору питомца каждый человек должен подойти самостоятельно, поэтому не стоит их дарить.

. Живые существа - не игрушки. К выбору питомца каждый человек должен подойти самостоятельно, поэтому не стоит их дарить. Комнатные растения . Такой подарок возлагает на человека бремя ответственности, к которому он может быть не готов.

. Такой подарок возлагает на человека бремя ответственности, к которому он может быть не готов. Косметика и парфюм . Не дарите такое малознакомым людям, ведь очень высок риск прогадать с предпочтениями.

. Не дарите такое малознакомым людям, ведь очень высок риск прогадать с предпочтениями. Одежда и обувь . Не дарите, если не знаете точных размеров именинников.

. Не дарите, если не знаете точных размеров именинников. Зеркала . Мнения насчет того, можно ли дарить зеркало на день рождения, различаются. Но суеверным людям стоит знать, что эта вещь является границей между нашим миром и потусторонним, и может навлечь беду.

. Мнения насчет того, можно ли дарить зеркало на день рождения, различаются. Но суеверным людям стоит знать, что эта вещь является границей между нашим миром и потусторонним, и может навлечь беду. Пустой кошелек по приметам приносит безденежье, поэтому перед дарением положите в него пару купюр.

по приметам приносит безденежье, поэтому перед дарением положите в него пару купюр. Жемчуг , по народным приметам, навлечет слезы. Особенно нежелателен такой подарок для незамужних девушек.

, по народным приметам, навлечет слезы. Особенно нежелателен такой подарок для незамужних девушек. Крестик можно преподносить на крестины, но не в день рождения. Иначе даритель передаст другому человеку свои проблемы.

Разумеется, не стоит дарить вещи, которые не соответствуют интересам именинника, а также низкокачественные и испорченные предметы. А вот деньгам вместо подарка обрадуются почти все.

Можно ли дарить ножи на день рождения

Причина, почему нельзя дарить ножи на день рождения, объясняется в народных приметах. По давним верованиям, подаренные острые предметы приносят в дом ссоры и невзгоды, "разрезают" отношения в семье.

Можно ли заранее дарить подарки на день рождения

Согласно суевериям, есть причина, почему нельзя дарить подарки заранее на день рождения. В таком случае человек заболеет на сам праздник. Поэтому презент лучше подарить после торжества.

Можно ли дарить икону на день рождения

Икона - не лучший вариант, что подарить на день рождения, особенно малознакомому человеку. Есть риск не угадать с вероисповедованием. Однако уместным такой презент будет по поводу венчания, крещения ребенка и новоселья.

Почему нельзя дарить часы на день рождения

В некоторых странах принято дарить часы на совершеннолетие. Однако в Украине существует поверье, что такой подарок отбирает у человека время жизни и приближает смерть.

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