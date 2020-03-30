Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сегодня ждет успех

По мнению астрологов, в понедельник представители некоторых знаков Зодиака сегодня станут настоящими триумфаторами.

30 марта Лунные Близнецы наполнят знаки вдохновением и энергией. Используйте это для составления планов, обучения и творчества.

По мнению астрологов, в понедельник многие знаки зодиака смогут существенно поправить свою финансовую ситуацию, помириться с давними недругами или приобрести ключевые навыки в профессии. Словом, день будет чрезвычайно продуктивным и насыщенным. А некоторые представители гороскопа сегодня станут настоящими триумфаторами, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Телец

30 марта вам поступит предложение о сотрудничестве. Скорее всего, это произойдет после общения с человеком, давно не появлявшимся в вашей жизни. В любом случае, не игнорируйте его, поскольку дело будет выгодным и принесет вам опыт, а также полезные знакомства.

Гороскоп на сегодня: Рак

Вся депрессия прошлых дней уже позади, сегодня займитесь творчеством - вы сможете создать что-то гениальное и полезное. Кстати, подумайте как монетизировать свое хобби, лишний источник дохода не помешает, а ваши наработки могут быть полезны человечеству. А еще уделите внимание семье, особенно, второй половине, у которой в последнее время случались неприятности на работе.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Сейчас основной источник вашего хорошего настроения - семья и дети. Проведите с ними максимум времени, это отличный способ сблизиться и поддержать друг друга. Кстати, 30 марта близкие преподнесут вам очень приятный сюрприз.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп на неделю 30 марта-5 апреля.