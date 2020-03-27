Астролог рассказала о последствиях пандемии коронавируса

Учитывая астрологическую ситуацию, полностью наладиться жизнь человечества может лишь ближе к началу 2021 года, считает астролог.

Астролог Василиса Володина дала свой прогноз относительно того, что нас может ожидать в 2020 году.

Об этом пишет slovofraza.

Читайте такжеПepиoд pacтущeй луны: в чем его особенность и как он повлияет на знаки Зодиака

Для того чтобы понять, как затмения повлияют на обстановку в мире и на ситуацию с коронавирусом, необходимо понять тот простой факт, что затмения являются источником неожиданных изменений, которые никто не ждет, считает астролог.

"Коронавирус за считанные недели превратился из локальной проблемы в глобальную и очень опасную. Все это сейчас - последствия лунного затмения 10 января. Именно оно было первым и самым важным в 2020 году. Это было полутеневое затмение, которое как раз и говорит о том, что последствия его будут неожиданными, как и получилось", - горит Володина.

"Следующее затмение будет снова полутеневым и произойдет 5 июня. Ученые и эксперты говорят, что ситуация к этому моменту уже будет стабилизирована. Тем не менее после 5 июня стоит ожидать первых негативных последствий пандемии. Последствия могут и должны коснуться прежде всего финансовой обстановки. Весь этот год будет крайне динамичным и непредсказуемым. Учитывая астрологическую ситуацию, полностью наладиться жизнь человечества может лишь ближе к началу 2021 года, а быть может, и позднее", - поясняет астролог.