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Гороскоп на сегодня: каким знакам Зодиака звезды сулят путешествие

05:33, 15 января 2020
Астрология
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Гороскоп на сегодня - для каких знаков день будет благоприятным / фото slovofraza.com

15 января 2020 года - благоприятный день для проведения торговых операций и переговоров, а также поездок на большие расстояния. Поэтому представителям некоторых знаков стоит собрать чемодан - именно им предстоит отправиться в путешествие, которое изменит многое в их жизни, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Рак

Покидать насиженное место Раки не любят, однако сегодня стоит задуматься о смене обстановки. Причем, кардинальной, поскольку астрологи обещают вам скорый переезд. Скорее всего, он будет связан с семейными обстоятельствами, и вероятно, не самыми приятными.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

А вот Стрельцов точно нельзя назвать домоседами. Представители этого знака обожают домашний уют, однако очень скоро начинают скучать и отправляются на поиски лучшей жизни. Сегодня не предвидится радикальных перемен, однако путешествию быть. Скорее всего, речь идет о командировке.

Гороскоп на сегодня: Телец

Ваше трудолюбие достойно похвалы. Однако себя нужно жалеть, а иначе усталость приведет к эмоциональному выгоранию. Присмотрите тур и езжайте в отпуск - отдохнете и с новыми силами приметесь за работу.

Напомним, ранее астрологи дали прогноз на неделю, 13-19 января, для всех знаков Зодиака.

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Теги: #астролог#Гороскоп#гороскоп на сегодня