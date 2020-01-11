Козерог: полная характеристика знака Зодиака

Основные черты характера, которые отличают Козерогов от остальных знаков, – практичность и целеустремленность.

Козерог – десятый знак Зодиака, период которого продолжается с 22 декабря по 20 января.

Это женский знак, его стихия – земля, символ – голова и передняя часть туловища козла, а задняя часть рыбья. Планета-покровитель – Сатурн. Камни-талисманы: горный хрусталь, синий аквамарин, гагат чёрный, сапфир чёрного или тёмного синего цвета, оникс.

Основные черты характера, которые отличают его от остальных: практичность, целеустремленность и усердие. Козерог принимает решения медленно, но всегда обдуманно. Он прекрасный стратег, очень осторожен и предусмотрителен.

Характеристика Козерога

Сильные качества представителей этого знака – целеустремленность, стойкость и ответственность. Козерог обладает даром не терять из виду главную цель. Он не боится одиночества и готов переносить любые житейские трудности, преодолевать даже самые сложные препятствия. Нет такой задачи, с которой бы не справился этот истинный представитель земной стихии.

Читайте такжеСтрелец: полная характеристика знака ЗодиакаОсновной целью типичного Козерога является достижение максимально высокого положения в обществе.

В общении Козероги очень скрытные. Все свои глубокие чувства они предпочитают никому не показывать, потому зачастую с трудом близко сходятся с новыми людьми.

Они горды и самоуверенны, что нередко становится причиной конфликтов с окружающими и недопонимания в отношениях с близкими.

Мужчина Козерог

Мужчина, рожденный под этим знаком, наделен настойчивостью, амбициозным и целеустремленным характером. Он дисциплинирован и любит все контролировать, не терпит беспорядок и безответственность в людях.

Козерог не ждет подарков от судьбы и знает, что удача улыбается лишь трудолюбивым людям. Уже в подростковом возрасте он начинает уверенно стремиться к поставленным целя, не желая довольствоваться малым, ему необходимо получить все и желательно побыстрее.

В любви мужчина Козерог проявляет серьезность и реалистичность. В отношениях с противоположным полом он предпочитает стабильность. Здесь нет лишних слов, никому не нужных действий, а есть только основательный подход к чувствам и отношениям в целом.

Козерог привлекает женщин своей практичностью. Он, как правило, хорошо разбирается в практичной жизни и любит придерживаться порядка. Из него получится хороший муж и хозяин, с которым жизнь будет лишена многих бытовых проблем, поскольку он знает, как их решить.

Женщина Козерог

Женщина, рожденная под этим знаком, рассудительна, основательна и надежна. Это основа семьи, ее сердце и мозг. Они настолько мудры, что с легкостью поведут за собой любого мужчину.

Представительницы этого знака Зодиака редко мечтают, и все их устремления связаны с реальными достижениями и финансовым благополучием. Они любят планировать и просчитывать, тщательно оценивать риски как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Они более эротичны и влюбчивы, чем представители сильного пола этого знака. Хотя на первый взгляд женщина Козерог может показаться холодной и неприступной, строгой и загадочной, но при этом в ней кроется вулкан страстей.

Шарм женщины Козерога загадочен и неоднозначен, и в первую очередь он направлен на то, чтобы мужчина завоевывал и добивался ее, прикладывая для этого немалые усилия.

Ребенок Козерог

Козерог – это кроткий малыш, понимающий маму с полуслова. Младенец этого знака не доставляет родителям лишних забот. Он может часами лежать тихо, не требуя много внимания.

Это спокойный, уравновешенный и послушный малыш. С первого взгляда он может показаться излишне пассивным, но это не так. У этого малыша много интересов, но он словно понимает, что у взрослых хватает проблем и без его капризов.

Любовь ребенка Козерога к родителям безгранична. Он привыкает к родному дому, к своей кроватке, к игрушкам. Он ни на что не променяет этот уют и покой.

В более взрослом возрасте у детей Козерогов сильная воля, и они твердо знают, чего хотят. При этом свои желания дети Козероги выражают очень определенно, и отвлечь их от задуманного невозможно.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость в любви и браке у Козерога со знаками Зодиака земной стихии: Тельцом и Девой. Также достаточно крепкий союз у них может получиться со Скорпионом, Рыбами и Раком.

Для духовного развития плодотворно партнерство у Козерогов со Стрельцом. Выгодным в финансовом плане для них может быть союз с Водолеем.

А вот несовместимыми знаками для Козерога являются Весы и Овен.