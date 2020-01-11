Козерог: полная характеристика знака Зодиака
Козерог – десятый знак Зодиака, период которого продолжается с 22 декабря по 20 января.
Это женский знак, его стихия – земля, символ – голова и передняя часть туловища козла, а задняя часть рыбья. Планета-покровитель – Сатурн. Камни-талисманы: горный хрусталь, синий аквамарин, гагат чёрный, сапфир чёрного или тёмного синего цвета, оникс.
Основные черты характера, которые отличают его от остальных: практичность, целеустремленность и усердие. Козерог принимает решения медленно, но всегда обдуманно. Он прекрасный стратег, очень осторожен и предусмотрителен.
Характеристика Козерога
Сильные качества представителей этого знака – целеустремленность, стойкость и ответственность. Козерог обладает даром не терять из виду главную цель. Он не боится одиночества и готов переносить любые житейские трудности, преодолевать даже самые сложные препятствия. Нет такой задачи, с которой бы не справился этот истинный представитель земной стихии.
Читайте такжеСтрелец: полная характеристика знака ЗодиакаОсновной целью типичного Козерога является достижение максимально высокого положения в обществе.
В общении Козероги очень скрытные. Все свои глубокие чувства они предпочитают никому не показывать, потому зачастую с трудом близко сходятся с новыми людьми.
Они горды и самоуверенны, что нередко становится причиной конфликтов с окружающими и недопонимания в отношениях с близкими.
Мужчина Козерог
Мужчина, рожденный под этим знаком, наделен настойчивостью, амбициозным и целеустремленным характером. Он дисциплинирован и любит все контролировать, не терпит беспорядок и безответственность в людях.
Козерог не ждет подарков от судьбы и знает, что удача улыбается лишь трудолюбивым людям. Уже в подростковом возрасте он начинает уверенно стремиться к поставленным целя, не желая довольствоваться малым, ему необходимо получить все и желательно побыстрее.
В любви мужчина Козерог проявляет серьезность и реалистичность. В отношениях с противоположным полом он предпочитает стабильность. Здесь нет лишних слов, никому не нужных действий, а есть только основательный подход к чувствам и отношениям в целом.
Козерог привлекает женщин своей практичностью. Он, как правило, хорошо разбирается в практичной жизни и любит придерживаться порядка. Из него получится хороший муж и хозяин, с которым жизнь будет лишена многих бытовых проблем, поскольку он знает, как их решить.
Женщина Козерог
Женщина, рожденная под этим знаком, рассудительна, основательна и надежна. Это основа семьи, ее сердце и мозг. Они настолько мудры, что с легкостью поведут за собой любого мужчину.
Представительницы этого знака Зодиака редко мечтают, и все их устремления связаны с реальными достижениями и финансовым благополучием. Они любят планировать и просчитывать, тщательно оценивать риски как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.
Они более эротичны и влюбчивы, чем представители сильного пола этого знака. Хотя на первый взгляд женщина Козерог может показаться холодной и неприступной, строгой и загадочной, но при этом в ней кроется вулкан страстей.
Шарм женщины Козерога загадочен и неоднозначен, и в первую очередь он направлен на то, чтобы мужчина завоевывал и добивался ее, прикладывая для этого немалые усилия.
Ребенок Козерог
Козерог – это кроткий малыш, понимающий маму с полуслова. Младенец этого знака не доставляет родителям лишних забот. Он может часами лежать тихо, не требуя много внимания.
Это спокойный, уравновешенный и послушный малыш. С первого взгляда он может показаться излишне пассивным, но это не так. У этого малыша много интересов, но он словно понимает, что у взрослых хватает проблем и без его капризов.
Любовь ребенка Козерога к родителям безгранична. Он привыкает к родному дому, к своей кроватке, к игрушкам. Он ни на что не променяет этот уют и покой.
В более взрослом возрасте у детей Козерогов сильная воля, и они твердо знают, чего хотят. При этом свои желания дети Козероги выражают очень определенно, и отвлечь их от задуманного невозможно.
Совместимость с другими знаками
Наилучшая совместимость в любви и браке у Козерога со знаками Зодиака земной стихии: Тельцом и Девой. Также достаточно крепкий союз у них может получиться со Скорпионом, Рыбами и Раком.
Для духовного развития плодотворно партнерство у Козерогов со Стрельцом. Выгодным в финансовом плане для них может быть союз с Водолеем.
А вот несовместимыми знаками для Козерога являются Весы и Овен.