2020 - год кого и каким он будет для всех знаков

2020-й – год Крысы по китайскому календарю. Он наступит 25 января и продлится до 11 февраля 2021.

2020-й уже не за горами, поэтому многих интересует вопрос, год кого, какого животного это будет и какой символ у Нового года.

УНИАН расскажет Вам, под покровительством какого животного мы проживем следующий год, а также что нам сулят астрологи в 2020-м.

2020-й год кого

2020 год по восточному календарю пройдет под покровительством белой металлической Крысы. Это хитрое животное сменит уходящего Кабана. Астрологи говорят, что ввиду хозяйки года он будет сложным. При этом 2020-й - еще и високосный, поэтому придется вдвойне трудно.

Крыса считается первым животным в списке восточных знаков. Соответственно, год Крысы открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.

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Когда наступит год Крысы: дата

В отличие от традиционного Нового года 1 января, год белой металлической Крысы наступит немного позже - 25 января 2020 года в 00:03.

2020 год Крысы: характеристика знака

Крысы сообразительны, находчивы, разносторонни. Но есть и отрицательные качества, например, чрезмерная импульсивность.

Рожденные под знаком Крысы люди обладают сильно развитой интуицией, они легко привыкают к новым людям и смене обстановки. Ввиду того, что они слишком любопытны, решаются на смелые авантюры.

Но Крысы недостаточно храбры, поэтому они редко становятся хорошими лидерами. А еще они не умеют управлять другими. Кроме того, они слишком придирчивы и могут быть невежливыми с другими.

Люди, родившиеся под знаком Крысы, обычно спят допоздна, ведь грызуны ведут ночной образ жизни.

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Каким будет 2020 год: прогноз астрологов

По прогнозам астрологов, в 2020 году придется много действовать и принимать решения очень быстро. То есть своих целей в следующем году смогут достичь только целеустремленные и решительные личности.

Также гороскоп сулит всем без исключения знакам резкие перемены: кому-то придется поменять работу, кто-то переедет, а некоторые сменять семейный статус. Так, 2020 - удачное время для заключения брака и пополнения в семье.

Многих пугает, что 2020-й будет високосным, но астрологи успокаивают: следующий год будет еще и годом белой металлической Крысы, а металл - своеобразная броня, которая отведет опасность.

Не забывайте, что цвет хозяйки следующего года - белый, поэтому будьте максимально честны перед собой и окружающими, стремитесь быть справедливыми. Тех же, кто попытается достичь целей нечестным путем, постигнут неудачи.

Более того, астрологи прогнозируют, что год Крысы принесет благополучие в финансовом плане.