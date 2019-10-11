Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждут трудности, а кому звезды сулят успех

11 октября, по словам астролога, удачный период для выполнения сложных проектов и продвижения по карьерной лестнице.

11 октября – благоприятное время для любой активности в личной жизни. Об этом говорится в астропрогнозе на завтра от Павла Глобы.

Он советует не боятся проявлять смелость и уверенность в общении с партнером, передает SlovoFraza.

Овен

Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.

Телец

Неудачи могут показаться ужасными, но вскоре вы поймете, что они не так уж и страшны. Воспринимайте их как полезный жизненный опыт. Из происходящего вы сможете вынести немало ценных уроков, которые помогут вам в будущем.

Близнецы

Вероятно получение помощи в деле, которое пока вам не дается. День будет приятным, хоть и не самым простым. Приложенные усилия окупятся сполна. Будьте продуктивны и наслаждайтесь даже самыми простыми вещами.

Рак

Давние партнеры могут внезапно о себе напомнить. Избегайте разговоров и встреч, которые могут вас травмировать. Берегите свои нервы, никто вам их не восстановит. Если не хотите чего-то делать, скажите об этом сразу и прямо.

Лев

Вам придется прямо на ходу корректировать свои планы, все будет идти не так, как было намечено. Но потом вы поймете, что все перемены были к лучшему. Это хорошее время для любого творчества. Также хорошей идеей будет генеральная уборка.

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Дева

Неожиданные новости собьют вас с толку. Но вскоре станет ясно, что эта информация для вас крайне полезна, она поможет сделать правильный выбор. При принятии решений не полагайтесь на интуицию, действуйте с холодным умом.

Весы

Люди, которые уже вмешивались в ваши дела, снова дадут о себе знать. Вам придется перетерпеть неприятные разговоры, но лучше держать себя в руках и не взрываться. Скандал не поможет ничего решить, не провоцируйте его и поберегите свои нервы.

Скорпион

Лучше вам пока воздержаться от лишнего общения, особенно с теми, кто вам и в хорошем настроении не слишком приятен. Вам будет тяжело говорить спокойно, когда люди будут не соглашаться с вашей точкой зрения. Упорство может завести вас в тупик.

Стрелец

Знакомства будут полезными, если вы покажете себя с лучшей стороны. Больше интересуйтесь делами своих близких, им нужно ваше внимание. Сейчас родным может показаться, что работа для вас на первом месте. Покажите им, что они ошибаются.

Козерог

Не отвлекайтесь от запланированных задач. Вам хочется закончить несколько дел сразу, но вряд ли это получится. Поэтому занимайтесь всем постепенно и без спешки. Лучше сделать все качественно, но медленно, чем наоборот.

Водолей

Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.

Рыбы

Возможны трудности и недоразумения. Чтобы решить накопившиеся проблемы, вам нужно действовать нестандартно. Внимательно следите за реакцией окружающих, слишком неожиданное поведение может их от вас оттолкнуть.