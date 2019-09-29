Гороскоп на 30 сентября 2019: кому астрологи прогнозируют неудачи, а кому – счастливый день

Этот понедельник – день конкретности и четкости. Он в целом обещает быть неплохим, особенно, если не лениться.

Понедельник, 30 сентября, идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожнее! И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как «якобы», «будто» и «может быть» – завтра день конкретности и четкости, все остальное не актуально.

В целом же день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, завтра это принесет вам немалую пользу!, пишет 1001goroskop.

Овен

Овен имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Овна это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок ... Или же с ним подружиться. На самом же деле Овен будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Телец

30 сентября Телец будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Телец все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Ничего не поделаешь! Такое у Тельца в этот день настроение.

Близнецы

За что бы Близнецы ни взялись, они будут относиться к делу серьезно, будто от этого зависит их жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Близнецы будут пытаться идти напролом. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Близнецов. Чтобы этого не произошло, им стоит завтра четко расставить приоритеты, решив, что достойно их рвения, а что нет.

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Рак

Рак способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом. Впрочем, что бы окружающие завтра не думали об его заносчивости, Рак не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему – это его проблемы.

Лев

Лев даже в незнакомце имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с дорогими людьми. Впрочем, Льву в этот день захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для него 30 сентября задушевным собеседником, разговор с которым заставит Льва о многом задуматься.

Дева

В понедельник Деве не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают ее от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Дева полностью уверена в своих решениях, ей стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. Ситуация может поставить перед ней важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Весы

Звезды гороскопа склоняют Весы продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит им нужный результат. День наделяет Весы уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут демонстрировать твердость в любом деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Весов и их умению стоять на своем, окружающим завтра придется учитывать их мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Скорпион

В понедельник Скорпион узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к его огромным возможностям! Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это завтра ему по плечу. Скорпиону может даже казаться, что нет непреодолимого препятствия. И самое интересное, что в чем-то он прав.

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Стрелец

Стрелец будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Стрельца рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Козерог

Козерог будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Не удивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться. Даже если у Козерога не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. 30 сентября ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Козерогу довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Водолей

В понедельник окружающие будут то и дело раздражать Водолея. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Водолею все равно может казаться, что они отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Водолей 30 сентября способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся рядом. Окружающим же будет казаться, что Водолей цепляется к ним ни за что. И, по сути, они будут правы.

Рыбы

30 сентября Рыбы имеют шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на их судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сами Рыбы в этот день настроены не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Их ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!