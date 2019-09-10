Гороскоп на 11 сентября 2019: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут трудности

Завтра, 11 сентября, занимайтесь текущими делами, проводите деловые переговоры или планируйте расширение бизнеса, советует астролог.

11 сентября – период позитивной энергии, гармонии и спокойствия. На работе не предвидится сложных задач или каких-то трудностей.

Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на 11 сентября, передает SlovoFraza.

Овен

Возможны неожиданные траты и даже потери, недоразумения с женщинами. В организме увеличивается склонность к застойным явлениям, поэтому не стоит переедать или чрезмерно заниматься физической нагрузкой.

Телец

Возможно обострение хронических заболеваний, травмы спины. Дерзайте, рискуйте, и сегодня вы сможете сделать определенные успехи для продвижения по служебной лестнице.

Близнецы

Желание спорить и делать все по-своему может закончиться печально. Сбавьте обороты, не горячитесь и не злитесь, тем более дома. Проявляйте мудрость и сдержанность. Исключите алкоголь и не садитесь за руль.

Рак

Великолепно будут складываться отношения с противоположным полом, поэтому можете смело запланировать романтическое свидание. Ваше настроение могут испортить только старые проблемы.

Лев

Лучше заняться обычными рутинными делами, не стоит распыляться, тратить лишние силы. Самочувствие может немного ухудшиться. 11 сентября не следует злоупотреблять спиртным.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе

Дева

Ваша активность может вызвать зависть и недовольство окружающих. Это может стать причиной того, что начальство будет слишком критично настроено в отношении вас. Не проявляйте экстравагантности, не афишируйте свои успехи.

Весы

Чудесный день для любых начинаний, а романтические встречи пройдут на особенном подъеме. Возможно начало нового романа. А от забот и волнений, ответственных переговоров, генеральных уборок, работы и деловых свиданий лучше устроить отдых.

Скорпион

Нестабильный день в сфере бизнеса и здоровья. Неподходящее время для обращения в государственные и банковские учреждения. Неудачный момент для оформления юридических документов.

Стрелец

Подходящий день, чтобы продемонстрировать свои таланты. Вторая половина дня неудачна для подписания договоров, проведения презентаций и получения консультаций у юристов.

Козерог

Удачный день для реализации творческих замыслов и поиска новых идей. В отношениях с любимым человеком берите инициативу в свои руки. Вторая половина дня подходит для покупок.

Водолей

Хороший день для творческой деятельности, отдыха и общения с детьми и любимым человеком. Утреннее время удачно для поиска новых бизнес-партнеров и решения финансовых вопросов.

Рыбы

Сложный день в личной и семейной жизни! Неудачное время для скоропалительных решений, незапланированных покупок, поиска или смены работы. Неуместны изменения стиля и внешности.